ЧП на газохранилище под Брестом 7 10.08.2018, 9:24

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(обновляется) По предварительным данным, произошел выброс газа.

Об этом сайту Charter97.org сообщил брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шеренда:

- Похоже, произошло ЧП на Прибугском газохранилище (Каменецкий район, Брестская область).

По предварительным данным, произошел выброс газа.

Стянуты несколько десятков пожарных машин.

С момента постройки хранилища местное население постоянно живет в ожидании большого «бабах», ведь газ скачивали в пустоты под землей.

В район хранилища не пропускают машины, - сообщил активист.