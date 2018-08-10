ЧП на газохранилище под Брестом

ЧП на газохранилище под Брестом7
- 10.08.2018, 9:24
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(обновляется) По предварительным данным, произошел выброс газа.
Об этом сайту Charter97.org сообщил брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шеренда:
- Похоже, произошло ЧП на Прибугском газохранилище (Каменецкий район, Брестская область).
По предварительным данным, произошел выброс газа.
Стянуты несколько десятков пожарных машин.
С момента постройки хранилища местное население постоянно живет в ожидании большого «бабах», ведь газ скачивали в пустоты под землей.
В район хранилища не пропускают машины, - сообщил активист.