Жители Новополоцка начали кампанию против «Нафтана» и «Полимира» 1 10.08.2018, 9:31

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Право дышать чистым воздухом без отравляющих веществ имеет каждый человек.

Но в Беларуси за элементарные права нужно бороться. В Новополоцке активисты организовали кампанию «За чистый воздух», так как новополоцкая химическая промышленность практически отравляет им жизнь.

Слишком много фенола, диоксида серы и азота. В первом полугодии 2018-го года в Новополоцке значительно превышались нормы загрязнения воздуха, передает «Белсат».

«Новополоцк – самый загрязненный город Беларуси по выбросам в воздух отравляющих веществ. Самые значительные источники – производственное объединение «Нафтан», в которое входит завод «Полимир» и завод «Нафтан». Лучше точно не стало. Мы это видим по цифрам Белстата», – говорит правозащитник Дмитрий Соловьев.

Максимальные разовые концентрации диоксида азота в этом году превышали в Новополоцке разрешенную норму в 1,8 раза, концентрация серы – в 1,3 раза, а фенола – в 1,4 раза.

Активисты правозащитного центра «Весна» в рамках кампании «За чистый воздух в Новополоцке» в этом году собирали подписи за модернизацию очистных сооружений на химическом заводе «Полимир». Их направили не только Министерству природы, но и руководству производственного объединения «Нафтан».

«Они собираются делать модернизацию. Отвечают на наши петиции, что сделают узлы утилизации отходов на «Полимире», именно то, что мы требовали. Они обещают, что введут утилизацию серы согласно методу Клауса на «Нафтане», и это изменит чуть ли не на 10 или 20 тысяч тонн выбросов оксида серы в год. Но на данный момент этого не сделано», – говорит Соловьев.

В какие сроки состоится эта модернизация, не известно. Получить комментарий с завода «Полимир» не удалось.

Территория Новополоцка и прилегающих районов постоянно испытывает негативное воздействие на окружающую среду со стороны предприятий промышленности. Выбросы в атмосферный воздух вредных веществ ежегодно – более 50 тысяч тонн.