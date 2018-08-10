Хотят ли русские войны? 2 Татьяна Росс

10.08.2018, 9:42

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Куда приходит российская «помощь», оттуда убегают люди.

Из песни слов не выбросить. Вопрос мне и самой не нравится. Потому что не все русские хотят войны. Хотят те, которые у власти. И не только хотят, но и воюют. При этом свои войны войнами не считают. Как так? Очень просто... Ловкость рук и никакого мошенничества.

Меня лично возмущает даже не то, что СССР/РФ ранее под руководством КПСС, теперь под флагами Ед/Россов постоянно воюет. Возмутительно то, что власти (и прошлые, и нынешние) не принимают обвинений в агрессивности, объявляют себя благодетелями, прикрываясь такими простенькими объяснениями:

1. Помощью дружеским странам (нас попросили, мы и пришли),

2. Миротворчеством (принуждением к миру тех, кто мира не желает),

3. Теперь и вовсе нашли лазейку и, честно, на "голубом глазу" говорят: "нас-там-нет", в смысле регулярных российских военных нет. А кто эти "вежливые человечки", которые "мирно принудили" выйти из Крыма украинские части? Это не мы. Мы ни причем. Это "частные военные формирования". Ловко выкрутились, не правда ли? Теперь подробнее.

До какой степени наглого хамства и циничного беспредела бессовестности надо дожить, чтобы ВСЕ новостные программы по российскому ТВ начинать сегодня, в день 10-летия трагедии в Грузии со слов:

"Десять лет назад российская армия была вынуждена принять меры и вытеснить грузинских агрессоров с территории..." (цитата дословная).

С какой территории? С грузинской? То есть Россия принудила грузинских агрессоров уйти с грузинской территории? Можно такое сказать в трезвом уме и без Альцгеймера?

Когда Южная Осетия и Абхазия (две республики в составе Грузии!) стали выяснять отношения с Тбилиси, тут же "не желающие воевать российские военные" пришли "с миром" (а как еще приходят российские военные? только с миром и очень не желая воевать) в соседнюю (чужую!) страну, чтобы защитить (?) осетинское и абхазское население от грузин. За ПЯТЬ ДНЕЙ (!) погибли тысячи мирных жителей.

Годами позже все повторилось на Востоке Украины. Опять пришли миротворцы из России спасать украинцев от украинцев. Вернее, украинцев, которые любят Россию, от украинцев которые больше любят Украину. Как-то так.

Однако, когда не задолго перед этим Чеченская Республика, являющаяся частью Российской Федерации (России!) имела "разногласия" с Москвой, Москва провела полномасштабные войны в этой республике, чтобы объяснить чеченцам, кто в доме хозяин. В период этих войн по приблизительным данным погибло в Чечне сто шестьдесят тысяч (!) человек. Такова "цена миротворчества" РФ. Чеченцы, желающие независимости от России – головорезы и бандиты. А осетины и абхазы, желающие того же... – борцы за свободу.

Кто-нибудь может представить, чтобы какая-то страна ввела бы войска в Чеченскую республику, чтобы принудить к миру Россию? А Россия может.

Но вернемся в Грузию 2008 года. По словам Сергея Иванова, который до февраля 2007 года был министром обороны, а потом вице-премьером, курировавшим оборонно-промышленный комплекс, генштаб в 2007 году разработал секретный план действий российской армии "в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру". Иными словами, принуждать Грузию к миру на ее же территории Россия планировала заранее. "Цели взять Тбилиси не было, планировалось нанести такой удар по вооруженным силам Грузии, чтобы в обозримом будущем они не могли повторить ту же самую авантюру", – говорит Иванов. То есть агрессивное нападение Грузии на Грузию он считает авантюрой. А также допускает мысль разгромить вооруженные силы Грузии, чтобы тем в дальнейшем было бы неповадно "открывать рот".

Решение о вводе российских войск в Грузию в августе 2008 года, по словам Иванова, принимал Дмитрий Медведев, который отдыхал на Волге. Отдых на Волге не помешал Медведеву, в то время замещавшему Путина в президентском кресле, порешать "грузинский вопрос". Вспоминая те события, Медведев в интервью "Коммерсанту" сказал: "С учетом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта просто не было". При другом руководителе страны "можно было бы что-то обсуждать". Вот так. Принудить к миру мирным путем с Саакашвили не получалось. Мирно президент Грузии никак не хотел соглашаться с Москвой. Пришлось силой. Но все равно мирно. О том, что Медведев, постоянно спящий на всех заседаниях и мероприятиях, говорит о Саакашвили, как о психически неуравновешенном (это о президенте государства!), обсуждать даже не имеет смысла.

И снова слушаем российские новости: "В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии, которая входила в состав Грузии, началась война. Грузинские военные вошли в Цхинвали".

"Это чисто российское пропагандонское вранье о начале войны 8 августа! Все началось ранним утром 7 августа 2008 года, когда российские войска вошли в Рокский тоннель (который, как известно, полностью расположен на территории Грузии), после чего и начались активные действия грузинской армии!" (из комментария очевидца). А вот и более точные данные (из таблицы, составленной А. Илларионовым): подразделения регулярных войск России перешли российско-грузинскую границу в 3.52 утра 7 августа. В 10.50 российской стороной было заявлено о решении "очистить" территорию... после чего начались бомбежки. Очередная ложь, подтасовка, фейк.

Но если даты и цифры – фейк, то утверждение, что грузинские военные агрессивно вошли на территорию Грузии и стали убивать своих граждан – на грани помешательства. Точно также, как годы спустя, случилось в Украине. Украинская армия агрессивно бомбила собственные города. "Миротворцы" из России не дали грузинам (а позже украинцам) убить граждан своей страны?

Для всей мировой общественности понятно "ху ист ху". Отбила Россия Осетию и Абхазию у Грузии, выбила "агрессоров-грузин" со своей же территории и ПРИЗНАЛА независимость "освобожденных от грузин территорий". Это все на уровне анекдотов. Скажем, некто А. "очистил" квартиру соседа от соседа, заявив, что сосед сам попросил помочь, а затем этот А. объявил эту квартиру независимой от соседа. После "освобождения" соседа от соседа оставил в его квартире жить своего дядю с обрезом. Чтобы "спасенный" не вздумал шалить.

После признания Россией Осетии и Абхазии независимыми это сделали Никарагуа, Венесуэла и Науру (16.12.2009). 23 сентября 2011 года независимость республики была признана Тувалу. Серьезные игроки на мировой арене, нечего сказать. Ходили слухи, что Лавров летит на Фиджи, чтобы и там договориться с местными правителями о признании Осетии и Абхазии независимыми странами. Но что-то пошло не так. Не смогли подкупить. Пожалели денег, наверное.

И вот после всего этого, несмотря на требования ЕС, ООН, США и всей мировой общественности вернуть то, что взяли, после того, как Осетия, Абхазия, Крым называются оккупированными территориями... РФ начинает новости дня с того, что говорит об агрессивном нападении Грузии на... Грузию.

Не могу не сказать пару слов о последствиях так называемого "миротворческого" вмешательства РФ в Грузии. Из освобожденной территории Южная Осетия после того, как она стала "независимой", беженцами стали 80% грузинского населения республики и 70% осетин. Общее население республики уменьшилось почти ВДВОЕ (!) – с 98 тысяч в 1989 году до 51 тысячи человек в 2012. Это к вопросу о том, что местное население просило у России помощи. Процент сбежавших от "русского мира" иллюстрирует факт нежелания местного населения такого принуждения к миру со стороны России. Куда приходит российская "помощь", оттуда убегают люди.

Закончить хочу словами песни, с которой и начала текст. Хотят ли русские войны? Но не той песни, которую мы с детства слышали. Известные строки звучат теперь иначе. Есть стихи белорусского поэта Рыгона Бородулина, слышала и другие варианты этого стихотворения, переложенного уже на музыку. Вот выдержки:

...хотят ли русские войны,

спроси у пражской у весны,

и вспомнит престарелый финн,

расскажет молодой грузин,

Литва, эстонцы, латыши,

Чечня, Молдова, ингуши,

и гражданин любой страны...

хотят ли русские войны...

И вам ответит стар и млад...

хотят ли русские...

ХОТЯТ!

Мне очень больно слышать это. И стыдно.

Татьяна Росс, kasparov.ru