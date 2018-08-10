Литовский туроператор объявил о «сильном росте» клиентов из Беларуси 10.08.2018, 9:44

Логистические преимущества авиахабов в Балтии давно оценены белорусскими туристами.

Но практически ежегодно возникающие проблемы с российскими операторами, из-за чего сотни туристов из Беларуси оказываются без отдыха и, порой, без денег, теперь вынуждают их обращаться и к туристическим компаниям из стран ЕС, пишет zautra.by.

Один из крупнейших туристических операторов стран Балтии – каунасская компания Novaturas – объявила о резком увеличении числа туристов из Беларуси, воспользовавшихся ее услугами в первом полугодии 2018 года.

Согласно отчета Novaturas, число клиентов из Беларуси в первом полугодии текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 85,6%. Как отмечено в документах, это «самый сильный рост», и он больше, чем в Латвии (прирост – 43,3%), Литве (43%) и Эстонии (38,1%). В целом клиентский поток Novaturas в этом периоде вырос на 41,9% и составил 134,5 тыс. человек.

Компания нарастила выручку (на 43% до 80,2 млн евро), валовую (на 36% до 14,1 млн евро) и чистую (на 24% до 4,4 млн евро) прибыли. Главными направлениями были Турция, Египет, Греция, Испания и Болгария.

В абсолютных величинах доля белорусских клиентов Novaturas, которая работает в Беларуси через местных агентов, пока невелика. В первом полугодии 2018 года услугами литовского оператора воспользовалось около 800 человек, в первом полугодии 2017-го – около 400. Для сравнения: в офисы компании в этом году обратилось 74,2 тыс. литовцев, 34, 8 тыс. эстонцев и 24,7 тыс. латвийцев.

Но это число вполне сопоставимо с числом клиентов, которые имеют в Беларуси отдельные российские туроператоры. Например, от аннулирования программ одной из крупнейших в России туристической компании «Натали Турс» пострадало более 400 граждан Беларуси.

«Натали Турс» не единственный российский туроператор, который этим летом объявил о невозможности выполнения обязательств перед клиентами. Кроме него о приостановке или о прекращении деятельности сообщили только в течение июня-июля еще около десяти компаний, включая старейшего российского оператора DSBW Tours.

Российские эксперты говорят о возможности повторения 2014 года, который стал «черным» для российской туристической отрасли и привел к закрытию более 15 компаний, включая работавших в Беларуси («Лабиринт» и пр.). Впервые серьезно белорусские граждане и агентства пострадали в 2010-2011 годах – в результате банкротства одного из крупнейших российских операторов компании «Капитал тур».