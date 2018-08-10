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После матча «Динамо»-«Зенит» задержали 14 российских фанатов и двух белорусских

  • 10.08.2018, 9:51
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Фото: ФК «Зенит»

Было составлено 11 протоколов.

Сотрудники милиции задержали 14 граждан Российской Федерации во время футбольного матча 9 августа между ФК «Динамо-Минск» и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом сообщило ГУВД Мингорисполкома.

«Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан (2 гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации», — отметили в минской милиции.

Было составлено 11 протоколов по ст. 17.1 КоАП РБ «Мелкое хулиганство», 5 — по ст. 17.3 КоАП РБ «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».

9 августа футболисты минского «Динамо» сенсационно выиграли у питерского «Зенита» со счетом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.


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