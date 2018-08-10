Украина увеличила импорт нефтепродуктов почти на треть 10.08.2018, 9:53

Основными поставщиками нефтепродуктов в Украину остаются Россия и Беларусь.

Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,01 миллиарда долларов (36,71% расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,11 миллиарда долларов (40,37%), из Литвы – 262,7 миллиарда долларов (9,54%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 368,285 миллиона долларов, передает УНИАН.

Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов. Также сообщается, что за данный период Украина экспортировала 253,4 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 139,4 миллиона долларов.