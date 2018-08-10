Фотофакт: Беларусь представили на Дне дружбы в Бруклине 10.08.2018, 10:01

Фото: bkreader.com

Праздник открылся парадом флагов более чем 80 государств.

В нью-йоркском районе Бруклин прошел праздник культур разных народов под названием Ежегодный день международной дружбы, пишет bkreader.com.

В воскресенье 5 августа сотни местных жителей во главе с руководителем района собрались, чтобы представить страны, из которых они произошли.

Праздник открылся парадом флагов более чем 80 государств, который прошел по улице Фултон-стрит к зданию администрации района. Среди них было и знамя Беларуси.

Затем представители разных стран продемонстрировали особенности своих культур. Кто-то сделал это выставкой народных промыслов, кто-то народным танцем.

Как следует из фоторепортажа bkreader.com, Беларусь представили девушки в национальных костюмах, которые показали, например, традиционные изделия из дерева, льна и соломы.