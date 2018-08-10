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Началась крупнейшая в истории забастовка пилотов Ryanair

  • 10.08.2018, 10:08

400 европейских рейсов 10 августа отменены.

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу, 10 августа, начали самую масштабную забастовку в истории перевозчика.

Как сообщает DW (перевод - «Европейская правда»), цитируя представителя немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, забастовка в Германии стартовал в 3:01 и продлится до 2:59 субботы, 11 августа.

Ирландский лоукостер отменил 250 рейсов в и из аэропортов ФРГ.

В общей сложности 400 из 2400 европейских рейсов 10 августа отменены. Таким образом, забастовка нарушит планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии.

Лоукостер предложил клиентам возврат средств или перебронирования рейсов на другое время.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов.

В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что "несмотря на неоправданную забастовку", около 2000 рейсов (85% от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда.


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