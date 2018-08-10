За решеткой остаются журналисты Павлюк Быковский и Ирина Левшина 10.08.2018, 10:12

Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси освобождены большинство задержанных в «деле БелТА» 7-8 августа журналистов независимых СМИ.

За решеткой остаются корреспондент Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский и главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина, сообщает «Радыё Свабода».

Задержанного в «деле БелТА» корреспондента радиостанции Deutsche Welle Павлюка Быковского допросят в Следственном комитете 10 августа. Это следует из сообщения его жены, размещенного в социальной сети Facebook поздно вечером 9 августа.

«Нет. Павлюка до сих пор не освободили. Чтобы получить эту простую информацию, потребовалось не менее 8 звонков, - написала Ольга Быковская со ссылкой на адвоката. - Завтра будут проводить следственные действия - проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15.30 возле ИВС на Окрестина».

Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с конфискацией электронных носителей информации.

Deutsche Welle обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался правительство Германии.

Главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину задержали утром 9 августа. В квартире Левшиной был проведен обыск, вскрыт системный блок ее компьютера. После допроса в следственном комитете Левшину отвезли в минский изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Вечером 9 августа на свободу вышли главный редактор Tut.by Марина Золотова, а также Анна Колтыгина и Анна Ермаченок с Tut.by, редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков и журналистка информационного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. Днем 9 августа была освобождена Галина Уласик (tut.by).

Всего в уголовном деле фигурируют представители 6 редакций: ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», издательство «Белорусская наука», газета «Культура», ООО «РеалтБай», ООО «АйТиВи».