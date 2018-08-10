Ядерное топливо могут привезти на БелАЭС в ноябре 10.08.2018, 10:14

Госмтомнадзор представил отчет о работе.

Госатомнадзор отчитался о работе в первом полугодии 2018 года, а также обсудил планы действий на второе. Среди приоритетных задач обозначены «регулирующие действия» в связи с завозом ядерного топлива на Белорусскую АЭС, который ожидается в ноябре 2018 года. Также будет проведена «экспертиза безопасности» в рамках процесса лицензирования эксплуатации блока №1 Белорусской АЭС, сообщает onliner.by со ссылкой на ведомство.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Анатолий Долголевец отметил в качестве позитивного результата «недопущение в первом полугодии 2018 года радиационных аварий» и указал на необходимость обеспечения неукоснительного выполнения законодательства в части поставки ядерного топлива для Белорусской АЭС.

Долголевец указал на необходимость усилить контроль за соблюдением заказчиком и генподрядчиком сооружения Белорусской АЭС всех установленных процедур при приемке оборудования, пусконаладочных работах и других операциях на этапе подготовки к вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС.