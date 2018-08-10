Более тысячи минчан восстали против уплотнения квартала возле Ботанического сада 10.08.2018, 10:26

Жители столицы намерены добиваться отстранения архитектора от должности.

Не ровен час в центральной части Минска совсем не останется людей, которые не пережили бы уплотнения двора или хотя бы попытки со стороны администрации навязать его. А потому каждое новое общественное обсуждение проходит все более горячо и эмоционально (что вовсе не означает тщательной подготовки проекта со стороны компетентных лиц). На днях стала известна судьба предложенного к обсуждению ПДП в границах проспекта Независимости — улицы Сурганова — границы территории Ботанического сада. Помимо гостиницы, многофункционального центра и паркинга на территории СОК «Олимпийский», архитекторы чудесным образом увидели возможность возвести на месте нескольких десятков капитальных гаражей, расположенных в замкнутом домами дворе, некий реабилитационный центр. Жильцы, на часть территории (в том числе зеленую зону) которых покусились, восстали против, пишет «Онлайнер».

За время общественного обсуждения 163 человека высказались против реализации проекта, записавшись в соответствующий журнал регистрации письменных замечаний. Также минчане отправили 28 обращений с указаниями недостатков проекта и собрали около 500 подписей под коллективным письмом. Еще 612 подписей было собрано буквально за несколько дней под петицией, призывающей сказать нет уплотнительной застройке.

Ошибки, недочеты, противоречия

— Этим ПДП и ошибками, которые в нем допущены, мы возмущены, — рассказывает Дмитрий, который активно включился в борьбу за свой двор. — Я, человек далекий от строительства и архитектуры, начав разбираться, составил список несоответствий из 32 пунктов. В итоге со ссылками на законодательство документ занял 13 страниц. Разве это нормально?

Коротко (хотя коротко не получится) перечислю основные нюансы, которые сразу бросаются в глаза: на момент общественного обсуждения организатор не предоставил полный пакет документов (их нет в том числе на сайте администрации Первомайского района), информация подана лишь частично — показана упрощенная версия основных положений, упрощенная схема опорного плана, упрощенная схема детального плана с основными положениями и непонятная краткая пояснительная записка (такой документ в ТКП 45-3.01-284-2014 вообще не предусмотрен).

А где схема существующего состояния окружающей среды и планировочных ограничений, схема прогнозируемого состояния окружающей среды? Непонятно, куда записаны основные положения, как выглядит полноценная пояснительная записка и где перечислены регламенты градостроительного использования территории. Со всеми этими документами ознакомиться невозможно. Только на основании всего этого стоило бы признать общественное обсуждение не состоявшимся и отклонить ПДП.

Один из самых важных для жильцов моментов: не указана этажность проектируемых зданий, отсутствует однозначная и окончательная информация о типе планируемого к возведению объекта и его функциональном назначении. А все это препятствует проверке технико-экономических показателей: как мы можем указать в возражениях, что такое здание строить по нормам нельзя (или можно), если они вообще не указали, что именно собираются здесь строить.

Более того, снос гаражей — чуть ли не самодеятельность, нам так и не показали ни одного нормативного акта, согласно которому это необходимо сделать. Получается, проектировщики и администрация действуют лишь на основании своих мыслей и желаний, забывая, что они не законодательный, а исполнительный орган.

О том, что произойдет существенное уменьшение парковочных мест во дворе, мы говорили еще на общественном обсуждении. Тогда же указали, что замаскировать этот момент пытаются за счет подмены понятий «парковка» и «паркинг/стоянка». И еще к автомобильному вопросу: на презентации и во время заседания комиссии архитектор Обухович утверждала, что объект предполагается строить только на площади, занимаемой гаражами, мол, вглубь двора стройка не будет распространяться. Однако мы выявили, что санитарно-защитная зона от подземного паркинга, который собираются строить, только частично располагается на территории гаражей, а основной массой выходит на дворовую территорию!

По озеленению территории тоже большие вопросы. Насколько мы поняли, в расчетах зеленых зон учтена площадь стадионов с искусственным покрытием, а также дорожная сеть Дворца водного спорта. Это что за ноу-хау?! С каких пор асфальтированные дороги производят кислород?

«Понравился» нам и подход к проектированию: сейчас запроектируем так, а потом будем думать, какие мероприятия необходимо провести, чтобы это все реализовать. К примеру, уменьшают санитарно-защитную зону вокруг подстанции для троллейбусов, но не пишут, как собираются это компенсировать, — якобы все будет сделано на следующих этапах. По-моему, это надо в первую очередь указывать, чтобы просчитать, стоит ли оно вообще того. Точно так же разработчики не оценивают силу загрязнения от будущего объекта, мол, это могут сделать спецорганизации. А что, если они сделают замеры и по факту окажется, что загрязнения выше допустимых норм?

Одним словом, проект не проработан и требует колоссального вложения бюджетных средств. Только ради того, чтобы кто-то (читай: частный бизнес) построил в центре города рядом с метро объект для извлечения выгоды, городу за свой счет надо снести гаражи и выплатить компенсацию их владельцам, а также перенести коммуникации и прочую инженерную инфраструктуру. «Минсктрансу» — потратить бюджетные деньги и обновить работающее оборудование, «Зеленстрою» — вырезать десятки деревьев. ЖКХ — потратить деньги на ненужный в настоящее время проект по благоустройству дворовой территории, а потом еще наверняка и изыскать средства на это благоустройство. Противоречий столько, что здравый смысл сквозь них и не проглядывает.

Жильцы говорят, что предложили городу другие варианты освоения территории (если это уж так нужно): размещение на месте сносимых гаражей сквера или детского научно-развивающего учреждения под эгидой Парка высоких технологий.

Отклонить и доработать

В результате на заседании комиссии, которое состоялось в прошлую пятницу, было принято решение отклонить проект с направлением на доработку. За это высказалось четыре человека. Три члена комиссии настаивали на том, чтобы отклонить проект полностью, и два ратовали за его принятие в существующем виде.

Что касается доработки, то ее надо будет провести в «части исправления технических ошибок; отражения актуальной информации по санитарно-защитным зонам и санитарным разрывам от всех источников воздействия; при планировании уменьшения СЗЗ указать перечень мероприятий по снижению электромагнитного, акустического и иных воздействий; пересмотреть необходимость размещения планируемых объектов с указанием их параметров».

— То, что в проекте есть существенные недоработки и ошибки, уже очевидно. Это поняли не только мы, жильцы, но и признали чиновники. В таком случае встает вопрос о компетенции специалистов и, в частности, главного архитектора проекта, которые работали над этим ПДП. Соответствует ли вообще человек занимаемой должности, если выносит на общественное обсуждение (официальную процедуру, влекущую за собой последствия для жителей домов) такой, мягко говоря, сырой продукт…

И меня, и вас, и любого другого человека уволили бы, если бы он допустил такие ошибки в своей работе. Почему тогда архитектору это должно сходить с рук. Будем с соседями кооперироваться и писать письма в различные инстанции с просьбой проверить архитектора Ирину Обухович из «Минскградо» на соответствие занимаемой должности. А лучше, конечно, чтобы такого специалиста уволили, чтобы потом мы не удивлялись, почему и как в городе появляются непонятные объекты, только уродующие его, — высказывает свое мнение минчанка Оксана.