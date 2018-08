Минчанка в Вене: Цены на масс-маркет здесь ниже, чем в Беларуси 3 10.08.2018, 10:37

Анна Поживилко рассказала о переезде и жизни в столице Австрии.

Вена — город исторических памятников, прекрасных ландшафтов и вкусного пива, признанный одним из самых комфортных для жизни в Европе. О том, как живется в столице Австрии белорусской девушке, tut.by узнал у Анны Поживилко —двадцатитрехлетней студентки, которая родилась в Минске.

«Мой парень был не в восторге от идеи переехать в Вену»

По сути, я познакомилась с Веной случайно. Как-то мы с семьей летали в Париж, и у нас была коротенькая пересадка в австрийской столице. Так и случилось мое знакомство с этим городом. А на обратном пути самолет из Парижа задержали из-за снегопада, и мы не успели на другой — в Минск. Вот и еще один день пришлось провести в Вене. Помню, как гуляла по городу весь вечер и понимала, что мне безумно здесь нравится.

После этого случая папа всегда брал меня с собой, если ехал в Вену по работе, и я влюблялась в этот город все больше и больше. На тот момент я училась в БГУ по специальности «экономическая информатика». И у меня появилась мечта — переехать жить в Австрию, учиться там в магистратуре. Я несколько лет лазила по сайтам, изучала университеты и специальности, очень ждала этого момента. Конечно, было непросто: сбор документов, подготовка к переезду… Да и парень мой поначалу был не в восторге от этой идеи. В итоге мы все-таки переехали вместе, и сейчас очень довольны, что приняли такое решение.

«Поведение мужчины не зависит от национальности»

Австрийцы очень вежливые люди. В магазинах при прощании скажут все вариации «до свидания» и поблагодарят несколько раз. Мне это нравится, и к тому же, к хорошему быстро привыкаешь. А потому уже на автомате выдаешь: «Servus» («Привет!») и «TchusBaba» («Увидимся!»).

Правда, отмечу, что несмотря на исключительную воспитанность местных, их приветливость, дружить с ними близко у меня не получается. Есть ощущение, что все наше общение как будто немного наигранное. Но есть и исключения: например, парень моей подруги. Правда, он наполовину чех и всю жизнь общается с русскими, может, дело в этом. (Смеется.)

Кстати, все говорят, что в Европе, и в Австрии в частности, не принято платить за девушек на свидании. Но никто из моих знакомых и подруг на деле с этим не столкнулся. Так что могу сказать: поведение мужчины зависит все же не от национальности, а от самого человека, его характера, воспитания…

Хотя какое-то влияние на личность европейская культура все же оказывает. Но влияние это — положительное: например, на улицах и в кафешках очень много домашних животных. С ними же австрийцы выезжают за город: летом здесь принято собираться компаниями приятелей и выезжать на пикники, готовить на гриле и общаться.

«Здесь сам выбираешь, какие предметы будешь учить, — и это не круто»

Насколько я знаю, в школе здесь учатся 13 лет. А потом сдают экзамен ''Matura" — и можно поступать в университет. Для наших студентов, которые поступают сразу после школы, предлагают специальные курсы при универе, где можно подучить немецкий язык. Также на курсах проходят дополнительные предметы, например, географию и математику, чтобы покрыть разницу в обучении.

Мне повезло: я поступила в венскую магистратуру, как и мечтала. Сейчас учусь в двух разных университетах: в University of Vienna моя специальность звучит так: Banking and Finance, а в Vienna University of Technology специализация — Business Informatics. В обоих университетах обучение проводится на английском.

Правда, атмосфера в универах абсолютно разная: в техническом все более расслабленно и дружелюбно, общаешься с преподавателями как с друзьями, а в University of Vienna — все построже: на занятия лучше не опаздывать, а если пропустил срок регистрации на предмет — жди следующего года.

Мне пришлось привыкать к абсолютно другой системе образования. Здесь сам выбираешь, какие предметы будешь учить в этом семестре и составляешь для себя расписание. Поначалу казалось «вауу, звучит так круто»! Но на деле это оказалось жутко неудобным.

Из-за того что в венском государственном университете учится более 90 тысяч человек, далеко не факт, что ты сможешь попасть на предмет, который выбрал. Каждый семестр тебе дается 1000 поинтов (баллов) — их нужно распределить между предметами, которые тебе нужны, по степени важности.

На практике выходит так: желающих обучаться одним и тем же предметам больше, чем мест. Поэтому студенты не могут учиться — и, как следствие, им не хватает ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System — Европейская система перевода и накопления баллов). Из-за этого учеба затягивается на еще один семестр.

В техническом университете такая же система, только без поинтов, и мест всегда хватает. А если и нет, то можно договориться с преподавателем — и все-таки попасть на предмет.

За семестр обучения я плачу 750 евро. Но это плата не за определенный университет (я вообще учусь сразу в двух за эту стоимость), а своеобразный налог на получение высшего образования.

«Австрия становится все более популярным местом для обучения белорусов»

Я приехала в Вену вообще без знания немецкого. Учу его на курсах — в очень спокойном и комфортном для меня режиме. За год моего проживания в Австрии закончила уровень А2.2 (базовое знание немецкого языка). Языки даются мне легко, и я всегда с удовольствием прихожу на занятия, где к тому же еще и очень весело — ведь у нас на курсах столько разных национальностей!

А вообще, я до сих пор общаюсь со всеми на английском языке, как в университете, так и на улице, в магазинах, с друзьями-иностранцами. Мне кажется, на английском здесь говорят практически все. Я никогда не спрашиваю «Do you speak English?», просто сразу начинаю говорить на английском — и меня все понимают.

Но самое близкое окружение — русскоязычное. Украинцы и белорусы в основном. Знакомишься с кем-нибудь, и оказывается, что у вас много общих знакомых или вы пересекались на мероприятиях раньше. Это очень прикольно, учитывая, что живешь в другой стране и, казалось бы, вероятность встретить своих здесь очень низкая. Я заметила, что Австрия становится все более популярным местом для обучения белорусов.

«За общежитие в Вене ты заплатишь 600−700 евро в месяц»

Типичная австрийская квартира — это старая постройка, высокие потолки, светлые стены, необычная, иногда раритетная мебель. Студенты часто снимают квартиру на несколько человек — и жить в ней, конечно, весело и атмосферно, но только если у вас отличные соседи.

Мы с моим парнем живем в общежитии, но у нас Couple Loft — это такая квартира-студия. В ней около 35 квадратных метров, и платим мы по 300 евро с человека в месяц включая интернет и коммунальные услуги. Нам здесь очень нравится — много места в самой квартире, да и район отличный. Говорят, нам очень повезло, в среднем студенты платят за жилье 400−500 евро в месяц. В модном и новом общежитии за месяц попросят вообще 600−700 евро. И да, за каждую стирку нужно платить: где-то 2−3 евро, в зависимости от общаги.

В целом жить в Вене комфортно: приятный климат, не очень много машин, почти никогда не бывает пробок. Транспортная система развита отлично, из любой точки легко добраться в другой конец города минут за 40 максимум. Цена за один проезд: 2,4 евро, но для студентов проездной стоит всего 75 на целый семестр. Получается, это даже дешевле, чем покупать проездной в Беларуси.

А еще очень популярны велосипеды: точки проката есть по всему городу, и первый час стоит бесплатно, второй — 1 евро, 3-й — 2 евро. Лайфхак для студентов: можно покататься час, подождать 15 минут и снова целый час ездить бесплатно.

Что касается медицины, то пару раз нам довелось посетить австрийских врачей, и мы очень переживали, что не знаем немецкого — вдруг нам не смогут помочь? По факту врачи легко говорили с нами на английском, но, похоже, нам очень повезло. Я слышала разные истории: и про плохое отношение к иностранцам, и про то, что приходилось объяснять суть проблемы на пальцах. Большинство врачей можно посетить бесплатно, так как каждый студент обязан иметь страховку, за которую платит примерно 60 евро в месяц.

«В Вене такая чистая вода, что можно пить прямо из-под крана»

Цены на продукты здесь, как и во всей Европе, не самые низкие. Но всегда проходят какие-то акции — на продукты, у которых скоро заканчивается срок годности, скидка до 25−50%.

Всегда можно найти удобный вариант: например, в магазинах очень дорогое мясо (килограмм курицы стоит 12 евро), но местные знают, что на рынках цены в два раза ниже.

Также есть сети магазинов с разной ценовой политикой, самые дешевые — это Hofer и Penny. Грамотно планируя свои покупки, в месяц на питание будет уходить не так уж много. У нас выходит около 250 евро на двоих, и мы по большей степени не отказываем себе ни в чем. Да и продукты, которые стоят огромных денег в Беларуси, здесь намного дешевле.

В венских кафешках всегда полно народу — даже в будний день. Одно блюдо стоит в районе 10−15 евро, но это тоже сильно зависит от заведения. Ну а за 5−6 евро студент может пообедать в столовой при университете.

Австрийская национальная кухня довольно жирная и сытная. Порции в кафе просто огромные! Я обожаю венский шницель с картофельным салатом — мой любимый делают в кафе 1516 Brewing Company, а еще здесь варят собственное пиво. Когда-то папа показал мне это место, а теперь я вожу сюда всех своих друзей, которые приезжают ко мне в гости. Еще в Вене очень популярно встречаться на завтраках и бранчах, и во многих кафе они продолжаются до самого вечера. А вот знаменитый торт «Захер» мне как-то не очень по вкусу.

Говорят, вода у нас настолько чистая, что можно спокойно пить из-под крана — это абсолютная правда. Все таскают с собой бутылки и наполняют водой при первом удобном случае. Летом на улицах ставят специальные автоматы с водой — и около них порой собираются очереди. А еще в Вене на каждом углу стоят пекарни, где можно взять кофе на ходу и перекусить свежими круассанами или другой выпечкой. На мой взгляд, это очень удобно, особенно для вечно спешащего студента.

«С шопингом проблем в Вене точно нет!»

Туристам нужно знать, что у нас самый большой в Европе музейный квартал, куда точно стоит заглянуть. Помимо самих музеев, там есть и большая культурная площадка, на которой часто устраивают разные мероприятия, а в теплое время года оборудуют места, где может отдыхать молодежь.

Центр Вены можно обойти за пару часов, а потом можно отправиться в одно из моих любимых мест: на гору Каленберг, во дворец Шенбрунн.

Молодежи могу посоветовать прогуляться по Дунайскому каналу, посидеть на набережной, посмотреть 7-й район — самый творческий и креативный в Вене. А еще в Вене расположен старейший в мире зоопарк — была там и точно могу сказать: чтобы все посмотреть, нужно минимум полдня.

Если вы уже познакомились со всеми достопримечательностями, можно заглянуть на торговую улицу — Mariahilferstrasse. Там огромное количество магазинов, кафешек — мы с подружками часто приезжаем туда просто прогуляться. Здесь много больших торговых центров, в которых можно пропасть на целый день. В общем, с шопингом проблем в Вене точно нет! А в масс-маркете цены даже ниже белорусских.

«Люди возвращаются снова и снова за этой атмосферой»

Что касается работы, с прошлого года каждому студенту разрешили работать 20 часов в неделю вместо 10. Это очень круто! Найти работу студентам не из Евросоюза немного сложнее, потому что не каждый работодатель хочет возиться с документами. Пожалуй, бюрократия — один из самых главных минусов Австрии. Но это не повод сдаваться! Совсем не сложно найти подработку на лето, например, в каком-нибудь кафе. Конечно, нужно знать язык. Но если знание немецкого оставляет желать лучшего, все равно есть шанс найти работу. Например, мой парень работает в международной компании, где все говорят на английском, как student support staff. Средняя зарплата студента, который работает 20 часов, — 800 евро в месяц.

Кто умеет хорошо работать, тот и отдыхает хорошо. А тут точно есть где отдыхать! Для меня Вена — город, в котором каждый день что-то происходит. В столице Австрии отличная ночная жизнь, несмотря на странный стереотип о том, что здесь скучно жить. На мой взгляд, для молодежи полно развлечений! Клубы с самой разной музыкой, постоянные фестивали, выставки, пикники, опен-эйры.

В этом году я уже побывала на трех крутых бесплатных фестивалях. Один из них, Donauinsel fest, знаменит на весь мир и собирает около 3 миллионов гостей ежегодно. Венский Дунайский остров превращается в огромную развлекательную площадку. Предусмотрены зоны для посетителей разных возрастов и с развлечениями на любой вкус.

Еще на площади у главной Ратуши каждый год в июле-августе проходит фестиваль фильмов, а по вечерам дают концерты с музыкой самых разных жанров. Здесь много лавок с едой со всего мира, пиво и апероль льются рекой, а люди возвращаются снова и снова за этой атмосферой.

Зимой город невероятно красиво украшен, повсюду рождественские ярмарки, говорят, кстати, лучшие в Европе. А летом я обожаю отдыхать возде Дуная (там оборудованы классные пляжные зоны) или в одном из городских бассейнов с прекрасным видом на Вену.

«В последнее время стали часто отказывать в визе»

Самое сложное при переезде в Австрию — узнать все нюансы поступления в университет и подачи документов на студенческий вид на жительство. Тем, кто все-таки выбрал Австрию, а тем более Вену, нужно запастись терпением: ваши документы могут находиться на рассмотрении до 12 недель, на визу — до 6 месяцев, в последнее время стали очень часто отказывать.

Я делала все сама и считаю, что нет смысла платить агентствам, нужно просто очень ответственно подойти к этому вопросу, спрашивать знакомых, друзей, искать информацию в интернете. Сейчас я помогаю всем своим друзьям, знакомым и даже незнакомым, потому что знаю, насколько легче было бы мне, знай я все нюансы этого процесса. Верю, что добро и помощь возвращается.