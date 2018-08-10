Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: Ребята доставили праздник 1 10.08.2018, 10:40

1,354

Сергей Гуренко

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наставник минского «Динамо» отметил характер своих подопечных.

В первой игре 3-го квалификационного раунда минское «Динамо» обыграло «Зенит» - 4:0.

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал матч, передает kp.by.

- Знали, что «Зенит» серьезно отнесется к игре с нами. На нашу предыдущую игру приезжали представители их тренерского штаба, они собирали информацию, их консультировали.

Ребята выполнили план на игру. Мастерством с «Зенитом» тягаться сложно. Тут на первый план вышли организация, дисциплина, характер. В целом, доволен. Задача была не пропустить. Мы ее выполнили.

В начале была цель оттянуть игру от наших ворот, играть быстрее и заставить их ошибаться. Во втором тайме играли по результату.

Ребята в раздевалке после игры сами сказали, что это только первый тайм. Основная игра будет в Питере. Мы сделали только полдела. Самое главное, что они почувствовали, что могут играть. Я две недели видел, как у них горели глаза, как они хотели сыграть с «Зенитом».

Радует, что ребята доставили праздник. Давно не было такого [футбольного] праздника. Надо больше развивать футбол. Люди-то есть. Я всегда говорил: если на играх хоккейного «Динамо» полная арена, почему на футболе такого не может быть. Не будь такого стадиона как сейчас, может, и не было бы такой победы.