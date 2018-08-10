ФБК Навального назвал реальную среднюю зарплату в России 7 10.08.2018, 10:48

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Реальная средняя зарплата в РФ в три раза меньше официальной.

- Мы провели очередное социологическое исследование. Оно мне кажется очень важным, и хочется, чтобы все обратили внимание на его результаты. Поэтому даже ролик специальный записал, пишет Алексей Навальный в своем блоге.

- Это исследование о зарплатах. Какие они в России по оценке тех, кто эти зарплаты получает?

Есть две базовые предпосылки:

1. Официальная цифра Росстата о средней зарплате — 45 840 рублей в месяц — кажется .... эээ мягко говоря… нереалистичной.

2. У ФБК есть лучшая в стране социологическая служба (посмотрите хоть на точность нашего прогноза по президентским и думским «выборам»). Спасибо большое волонтёрам, помогающим нам с ней.

Значит, можно выяснить что-то стоящее и важное.

Выяснили. Прослезились.

Посмотрите сначала слайды с результатами, а потом почитайте выводы. Они важные. Это вещи, которые должен понимать каждый, кто пытается оценить перспективы развития России при путинском режиме.

Только пока смотрите слайды, держите в голове цифру средней зарплаты от Путина: 45 840 рублей в месяц.

Выводы:

— полученные в опросе данные полностью опровергают официальную статистику как о размере, так и о динамике зарплат;

так, среди респондентов оказалось вдвое больше тех, у кого зарплата снизилась в последнее время, чем тех, у кого она выросла, а у подавляющего большинства опрошенных зарплата стоит на месте

— реальная средняя зарплата в стране составляет около 15 тысяч рублей (и это кошмар); в это сложно поверить, но наши данные подтверждают это тремя независимыми способами:

а) во-первых, ответ на прямой вопрос о том, какая у вас зарплата, дает ярко выраженный пик на диапазонах 10-15 и 16-20 тысяч рублей

б) во-вторых, ответ на вопрос о том, какая зарплата в среднем по стране, дает пик на тех же самых значениях, и при этом ровно одинаковое число опрошенных считает свою собственную зарплату выше и ниже средней, что свидетельствует о том, что представления наших респондентов о средней зарплаты вполне адекватны реальности

в) в-третьих, мы провели еще одну хитрую проверку: наложили ответы на вопрос «ваша зарплата выше той, которую вы считаете средней» на вопрос «какую вы считаете средней», и получили кросс-таблицу, из которой следует, что из тех людей, которые считают, что средняя зарплата в стране больше 20 тысяч, подавляющее большинство сами получают меньше

— в этот важный опрос мы включили рекордное количество самопроверок, чтобы быть 100% уверенными в данных; так, помимо прямого вопроса о зарплатах, мы спросили об отношении зарплаты респондента к зарплате его знакомых, и опять попали ровно в середину диапазона (16% опрошенных считают, что их знакомых получают в среднем больше, 16% — что в среднем меньше)

— наконец, мы калибровали наши данные, добавив вопросы про недавно прошедшие президентские выборы (и увидели цифры реальной явки и реального голосования за Путина

— разумеется, в точности соответствующие моделям Шпилькина, очищенные от вброса примерно 10 миллионов голосов за Путина)

— математической точности ради заметим, что наше исследование показывает, что МЕДИАННАЯ зарплата в стране (а не средняя) составляет около 15-16 тысяч рублей в месяц (ровно одинаковое число респондентов получает больше и меньше этой суммы — это есть математическое определение медианы).

— гипотетически может быть так, что и наш опрос верен, и Росстат с его 35 тысячами средней зарплаты не врет: такая картинка (средняя зарплата 35 тысяч, медианная — 15) получается, если на каждые 10 работяг, получающих по 15 тысяч, приходится один чиновник, получающий 200 тысяч; ровно так и выйдет (средняя 35, медианная 15). Что ж, это тоже может быть объяснением, но в таком случае государство нам что-то не договаривает о наличии в стране миллионов региональных чиновников с гигантскими зарплатами

— и даже предыдущий гипотетический пункт реальности это не отменяет — подавляющее большинство граждан страны живет за чертой бедности, с немыслимо низким уровнем доходов

Это всё очень плохо и нет никаких надежд, что это правительство может поправить ситуацию.

А повышение пенсионного возраста нанесёт колоссальный удар по тем из нас, кто уж точно никаким боком не относится к счастливчикам, получающим по 200 тысяч в месяц.

Поэтому 9 сентября обязательно приходите на митинг против повышения пенсионного возраста. Запишитесь здесь в группу вашего города и получите информацию о месте и времени.