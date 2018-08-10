Carlsberg купит еще 10,5% акций «Аливарии» 2 10.08.2018, 10:59

Фото: alivaria.by

Датчане планируют увеличить свою долю в пивоваренной компании.

9 августа Baltic Beverages Holding AB, владельцем которой является международная компания Carlsberg Group, выставил заявку на покупку 12 849 простых акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария», передает belmarket.by.

Таким образом, Carlsberg претендует на 10,5% простых акций.

Напомним, что в 2011 Carlsberg Group, в результате ряда сделок увеличила свою долю в уставном фонде «Аливарии» до 67,8 %, став владельцем контрольного пакета акций.

Выручка пивзавода в 2017 году выросла на 9,9% до 146,8 млн руб, прибыль от продажи продукции увеличилась на 6,9% до 27,3 млн руб. В первом квартале 2018 года удельный вес «Аливарии» на рынке Беларуси увеличился до 29,3%.