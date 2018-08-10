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The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей»

  • 10.08.2018, 11:00
Фото: Getty Images

В полиции Уилтшира рассчитывают, что правительство Великобритании возместит эту сумму.

Полиция графства Уилтшир, в городах которого случились отравления нервно-паралитическим веществом, потратила на расследование этих преступлений уже более £10 млн ($12,9 млн), сообщила The Guardian, перевод РБК.

По данным издания, более £7 млн ($8,9 млн) ушло на привлечение специалистов из других служб, еще £1,3 млн ($1,7 млн) было потрачено на сверхурочную работу полиции Уилтшира. Другие расходы, в размере £347 тыс. ($446 тыс.), cвязаны с утилизацией и заменой ряда полицейских машин, которые могли подвергнуться заражению опасным для жизни веществом.

При этом, как отмечает издание, в указанную сумму не входят затраты Скотленд-Ярда.

Газета также приводит комментарий уилтширского комиссара полиции по борьбе с преступностью Ангуса Макферсона. Он заметил, что для полицейских графства сразу два крупных инцидента за такой короткий промежуток времени считаются «чем-то невообразимым». «Мы понесли значительные издержки», — сказал комиссар.

«Я благодарен, что правительство уже взяло на себя обязательства возместить расходы в размере £4,1 млн, понесенные полицией Уилтшира во время расследования нападения на Юлию и Сергея Скрипаль. Я также ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут компенсированы правительством», — добавил Макферсон.

В начале июня, как сообщала Би-би-си, затраты полиции на расследование «дела Скрипалей» оценивались в £7,5 млн.

Власти Великобритании считают, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в начале марта этого года в британском Солсбери стоит Россия. По утверждению Лондона, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разрабатывалось в России. В конце июня в городе Эймсбери была также отравлена британская пара Чарли Роули и Дон Стерджес. При этом мужчина выжил, а женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что они тоже отравились «Новичком».


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