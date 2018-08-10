ARTICLE 19: Настоятельно призываем правительство Беларуси освободить всех журналистов 10.08.2018, 11:15

Британская правозащитная организация осуждает действия белорусских властей.

ARTICLE 19 осуждает волну давления Следственного комитета на независимые средства массовой информации в Беларуси, в результате чего задержано несколько журналистов, сообщает baj.by.

«Нападения явно направлены на то, чтобы заставить замолчать независимые СМИ Беларуси», — сказала Кэти Моррис, представитель ARTICLE 19 в Европе и Центральной Азии. — Предъявленное обвинение не оправдывают таких репрессивных действий. Власти просто стремятся напугать тех, кто критически оценивает ситуацию в стране, где инакомыслие рассматривается как преступное.

"Мы настоятельно призываем правительство Беларуси незамедлительно и безоговорочно освободить всех журналистов, задержанных по сомнительным обвинениям в осуществлении их законных прав на свободу выражения, и положить конец всем формам преследования журналистов, в том числе рейдов на отдельные средства массовой информации, — говорится в заявлении ARTICLE 19.

ARTICLE 19 является британской правозащитной организацией с особым мандатом, она сосредоточена на защите и поощрении свободы выражения мнений и свободы информации во всем мире, основана в 1987 году.