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Боярский назвал себя старым дураком после разгрома «Зенита» в Минске

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  • 10.08.2018, 11:48
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Михаил Боярский
Фото: РИА «Новости»

Российский актер, певец и болельщик «Зенита» поделился впечатлениями о проигрыше команды от минского «Динамо».

Российский актер, певец и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями о проигрыше команды от минского «Динамо» в рамках квалификации Лиги Европы. Слова Боярского передает «Спорт-Экспресс».

— А я говорил перед матчем, что «Зенит» выиграет. Дурак старый! Понятно, что матч будет трудным, но такого я не ожидал. Кошмар какой! — заявил артист. Боярский также сравнил поражение сине-бело-голубых с ударом под дых — как болельщикам, так и главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

9 августа минское «Динамо» дома разгромило российский клуб со счетом 4:0. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге, она пройдет на старом стадионе «Зенита» «Петровский» без зрителей.

Боярский известен как ярый футбольный болельщик. Артист неоднократно высказывался о проблемах клуба, а в апреле 2017 года заявил, что готов бросить все, чтобы стать диктором на домашнем стадионе «Зенита».


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