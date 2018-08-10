Иск российской компании к Беларуси рассмотрят в Гааге 6 10.08.2018, 11:51

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Слушания намечено на 29 июля — 2 августа 2019 года.

Слушания по делу российской компании «Манолиум Процессинг» против Республики Беларусь состоятся в Гааге через год.

Об этом tut.by сообщили информированные источники.

15 ноября 2017 года «Манолиум Процессинг» уведомил власти Беларуси об арбитраже, и с этого момента началось арбитражное разбирательство между российским инвестором и Республикой Беларусь. Сумма иска составляет около 200 млн долларов. Напомним, «Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва реализации инвестдоговора по возведению в центре Минска многофункционального комплекса.

Требования российской компании предъявлены на основании Договора о ЕАЭС в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Был сформирован состав арбитров. Один назначен российской стороной, Станимир Александров (Болгария), второй — Беларусью, Бриджит Штерн (Франция), третий, председатель — был согласован первым и вторым арбитрами — Хуан Фернандес-Арместо (Испания).

По словам собеседников, представители Беларуси просили разделения арбитражного разбирательства на несколько этапов для того, чтобы вопросы юрисдикции и убытков были рассмотрены поэтапно (то есть если не будет юрисдикции, не будет ответственности и аналогично — убытков). Арбитры отказали в этом «после изучения процессуальных документов, представленных сторонами».

Беларусь воспользовалась также соглашениями о правовой помощи с Россией, что привело к вызову руководителей «Манолиум Процессинга» Андрея Долгова и Арама Екавяна в МВД РФ на опрос. На вопросы правоохранителей о причинах неуплаты налога на недвижимость в Беларуси в 2013—2016 годы бизнесмены пояснили, что считали пользование земельными участками в Минске, выделенными во временное пользование в рамках инвестдоговора, правомерным.

Долгов также сообщил представителям МВД РФ о том, что на все просьбы «Манолиум-Инжиниринг» (белорусская «дочка» «Манолиум Процессинг») о возврате земельных участков, выделенных ей во временное пользование, и объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, в собственность Минска Мингорисполком отвечал отказом, что в конечном итоге привело к банкротству «Манолиум-Инжиниринг», рассказал информированный источник.

Защита «Манолиум Процессинга» обратились с ходатайством к арбитрам о том, что Беларусь не должна предпринимать никаких действий по уголовному направлению до окончания арбитража. Арбитры пока не приняли решение. Но уже дали указание сторонам не предпринимать никаких действий, которые могли бы нарушить «целостность» арбитражного процесса, пояснили собеседники.

Слушания по этому делу намечено провести 29 июля — 2 августа 2019 года в Гааге, где находится Постоянная Палата Третейского Суда (Permanent Court of Arbitration). Эту информацию tut.by подтвердили в юридической компании Baker&McKenzie, которая представляет интересы «Манолиум Процессинг».

Министерству экономики поручено отстаивать интересы Беларуси в арбитражных разбирательствах с компанией «Манолиум Процессинг». Это следует из постановления Совмина от 7 августа № 582. Минэк может защищать интересы государства самостоятельно либо с привлечением юридической компании в рамках заключенного договора на оказание юруслуг, следует из документа.

Интересы Беларуси будет отстаивать международная юридическая фирма White&Case, подтвердили в Минэкономики. От других комментариев там отказались.