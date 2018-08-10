Под Минском на поле выбросили яйца, там вылупился выводок цыплят 5 10.08.2018, 12:02

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Фото: onliner.by

ОАО «1-я Минская птицефабрика» утилизировала бракованные яйца весьма необычным способом: выбросила их на поле, хотела удобрить его.

На жаре из них вылупились цыплята, которых обнаружила женщина.

Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, передает bobruisk.ru.

Бракованными считаются те яйца, из которых после необходимого инкубационного периода не вылупились цыплята, потом птенцы отправляются на производство, а остальные яйца считаются браком и уничтожаются.

По правилам, контейнер отправляют на завод по утилизации отходов, но на этот раз яйца выбросили на поле. Но нельзя сказать, что это явное нарушение правил, так как технологическими нормативными актами предусмотрено использование отходов в качестве удобрений.

На птицефабрике обещали разобраться в ситуации, отметив, что в этом случае, вероятно, мог быть нарушен технологический регламент.

Известно, что через час после обращения на завод яйца утилизировали, но до этого момента неравнодушные белорусы успели отпоить водой больше 20 птенцов.