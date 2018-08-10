Как жительница Волковыска борется с чиновниками 3 10.08.2018, 12:09

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Государственным чиновникам надо верить, а простым людям - нет?

В одном из номеров «Газета Слонимская» рассказала историю Антонины Жойда, которая живет в Волковыске. Женщина пару месяцев назад похоронила своего мужа, тяжелобольного человека, инвалида I группы, за которым на протяжении более двух месяцев ухаживала женщина. Она, по словам Антонины Жойда, должна была получать пособие по уходу, но управление по труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома не выплатило ей пособие из-за того, что она якобы постоянно не находилась рядом с больным.

Журналисты обратились в Министерство по труду и социальной защите Беларуси с просьбой пояснить: что такое «постоянный уход»? Требуется ли постоянное нахождение с больным человеком, за которым осуществляется уход? Если у больного и его родственников нет претензий к человеку, который осуществляет уход, имеет ли право в этом случае комиссия лишить его пособия?

Вопросы Министерством по труду и социальной защите были переадресованы в комитет по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.

Итак, что понимается под термином «постоянный уход»?

— Под постоянным уходом понимается помощь других лиц для осуществления одной или нескольких нерегулируемых насущных потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи, осуществление физиологических отправлений и другие), нуждаемость в удовлетворении которых возникает чаще одного раза в сутки. Поскольку с учетом специфики заболеваний помощь может потребоваться нетрудоспособному в любой момент, время осуществления постоянного ухода не может быть четко обозначено и ограничено.

Кто имеет право на получение пособия по уходу за нетрудоспособными гражданами?

— В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденным постановлением совета министров Беларуси от 06.09.2006 №1149 (далее — Положение), право на пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе (далее — нетрудоспособный гражданин), имеют лица, достигшие 16 лет, но не старше 65 лет — мужчины, 60 лет — женщины, неработающие, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не обучающиеся в учреждениях образования в дневной форме получения образования, не получающие пенсии, пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе, осуществляющие постоянный уход (далее — уход) за нетрудоспособными гражданами. Пособие назначается на период ухода.

Пунктом 10 Положения предусмотрено, что назначение пособия производится Комиссией по назначению пенсий районного (городского) исполнительного и распорядительного органа по месту жительства (месту пребывания) нетрудоспособного гражданина (далее — Комиссия).

Факт осуществления ухода за нетрудоспособным гражданином устанавливается Комиссией на основании акта обследования, в котором указываются сведения об осуществлении ухода, полученные путем опроса лиц (соседей, родственников и других) под их личную подпись. Кроме этого, производится запись о подтверждении нетрудоспособным гражданином осуществления за ним ухода под его личную подпись (при невозможности нетрудоспособного гражданина подписаться вследствие состояния здоровья в акте указывается причина отсутствия его подписи).

— В каком случае может быть прекращена выплата пособия по уходу за тяжелобольным человеком?

— В соответствии с законодательством выплата пособия прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили следующие обстоятельства:

- смерть либо признание в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляющего уход;

- истечение срока, на который установлена I группа инвалидности;

- истечение срока, на который выдано заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, в постоянном уходе;

- достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет);

- назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии (независимо от ее вида), пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе;

- истечение срока действия вида на жительство в Беларуси;

- прекращение осуществления ухода, подтвержденного заявлением нетрудоспособного гражданина (его законного представителя) либо актом обследования;

- поступление лица, осуществляющего уход, на работу либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;

- поступление лица, осуществляющего уход, на учебу в учебное заведение дневной формы получения образования;

- помещение нетрудоспособного гражданина в государственную стационарную организацию социального обслуживания, в больницу сестринского ухода либо его зачисление в другой организации на государственное обеспечение, социальное обслуживание;

- выезд нетрудоспособного гражданина за границу или перемена им места жительства (места пребывания), влекущая изменение органа, выплачивающего ему пенсию;

- постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет;

- обнаружение (наступление) других обстоятельств и (или) документов, влекущих прекращение выплаты пособия.

Согласно законодательству заинтересованное лицо обладает правом на обжалование административного решения в административном (внесудебном) порядке.

На вопросы отвечала заместитель председателя комитета — начальник управления пенсий и пособий Гродненского облисполкома Алина Воронюк.

Из ответа чиновницы следует, что время постоянного ухода не может быть четко обозначено и ограничено, но есть, как выяснилось, ряд других оснований для прекращения выплаты пособия.

Какие именно другие основания, решили выяснить журналисты, обратившись в комитет по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома к заместителю начальника управления пенсий и пособий Марии Кадыч.

— Другие обстоятельства — это все то, что препятствует осуществлению постоянного ухода. Это все то, когда человек не выполняет свои функции надлежащим образом. Это и является основанием для прекращения выплаты пособия.

— Выходит, что человек, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, должен находиться с ним постоянно?

— Мы не знаем, когда больному потребуется выполнение, например, гигиенической функции. Поэтому надо с ним находиться по максимуму, смотреть его, обеспечивать безопасность его жизни.

— Из ответа вашего ведомства следует, что время осуществления постоянного ухода не может быть четко обозначено и ограничено.

— Если состояние здоровья на сегодняшний день требует нахождения с больным больше времени, то надо с ним находиться столько, сколько потребуется.

— Мария Вацлавовна, как комиссия может определить, что больному понадобилась помощь, а человек, который осуществлял за ним уход, вышел, например, в магазин, поликлинику и т.д.? Его переодели, помыли, покормили и оставили на полчаса одного, а тут пришла комиссия и решила, что больного оставили одного, потому работника надо лишить пособия. Неужели человек, осуществляющий уход, не имеет права отлучиться от больного?

— Отлучиться он имеет право.

— Хорошо, он отлучился, и тут пришла комиссия.

— Для этого людей приглашают на комиссию, выясняют, в связи с чем он отлучился. Например, он ушел в аптеку за лекарством или в поликлинику — это одна сторона. Но есть и другие моменты: человек отлучается и оставляет человека в беспомощном состоянии.

— Это определяет комиссия? Кто приглашается на комиссию?

— В комиссию по назначению пенсий райисполкома входит начальник управления по труду, занятости и социальной защите, специалисты, представители органов РОВД, здравоохранения, МЧС, то есть все заинтересованные. И вот с ними этот вопрос должен решаться.

— На комиссию приглашаются родственники больного или сам больной, за которым осуществляется уход?

— Нет.

— А почему? Если у больного или его родственников нет к человеку, который осуществляет уход, никаких претензий, нареканий, все его устраивает, но комиссия считает, что его надо лишить пособия, потому что в момент посещения его не оказалось на месте.

— Потому что могут быть некоторые моменты заинтересованности.

— У комиссии заинтересованности не может быть?

— Понимаете, ведь это же все государственные люди.

— Понимаю: государственным чиновникам можно верить, а простым людям — нет?

— Человеку верят, если есть доказательства, что он по какой-либо причине отлучился в поликлинику, аптеку… Это является основанием доказательства, что человек был вынужден отлучиться из дома. И временные рамки есть: если он ушел в аптеку на соседнюю улицу и его полдня нет, то это уже не аптека на соседней улице.

Каждый момент изучается комиссией индивидуально. Человека вызывают на комиссию, где он поясняет, где он находился во время ее прихода.

— Могут ли человека лишить пособия, не вызывая на комиссию?

— Я не знаю таких случаев.

— Но ведь для того, чтобы человека лишить пособия по уходу, комиссии надо постоянно находиться у больного, а не по нескольким приходам принимать решение на основании, например, опроса соседей, которые целый день не находятся под дверью у больного.

— С этим я согласна, и я думаю, что так не делается.

Антонина Жойда со своей проблемой обратилась в Гродненский облисполком в комитет по труду, занятости и социальной защите. Добьется ли женщина справедливости, узнаем позже.