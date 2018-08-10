У дочери скандального депутата Госдумы Слуцкого нашли особняк за $2,1 миллиона 2 10.08.2018, 12:21

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Фото: РИА Новости

Элитная недвижимость дочери Слуцкого — дом в «подмосковной Венеции».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в последнее время стал известен тем, что три журналистки публично обвинили его в домогательствах. Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого и не применила к нему никаких штрафных санкций.

С тех пор о жизни парламентария стало известно немало интересных подробностей, в том числе о его люксовых машинах и шикарной недвижимости. «Новая газета» добавляет новый штрих к картине семейного богатства человека, который с 2000 года живет на зарплату депутата: дочь Слуцкого Ирина в возрасте 23 лет приобрела участок с небольшим особняком в 591 квадратный метр в подмосковном поселке «Миллениум парк», по соседству с бывшей женой российского президента Людмилой, которая купила участок рядом, после того как снова вышла замуж, но строить ничего не стала и вскоре землю продала. В то время дочь депутата занимала довольно скромную позицию помощника главного редактора в глянцевом издании.

Налогоплательщики обеспечивают депутатам высокую по российским меркам зарплату, но Слуцкому с его официальным доходом пришлось бы копить на дачу дочери 25 лет и не тратить деньги ни на что другое.

Откуда доходы

Депутат Леонид Слуцкий в течение десяти лет не декларировал гектар земли на Рублевке, который находится у него в аренде с 2008 года. Это обнаружил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Подобное нарушение могло привести к досрочному прекращению полномочий депутата. Но глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская объяснила ситуацию «технической ошибкой».

ФБК также обнаружил в собственности жены Слуцкого трехэтажный пентхаус в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Застройщик элитного жилого комплекса Сергей Полонский еще в 2017 году заявлял, что депутат получил от него пентхаус за помощь в оформлении контрактов. Правоохранительные органы не заинтересовались этой информацией.

В недавнем интервью изданию «Сноб» Слуцкий пояснял: «В политику я пришел из бизнеса, где давно заработал столько, сколько мне нужно». Имея в виду, что еще 18 лет назад сколотил достаточное состояние для того, чтобы вести роскошный образ жизни и сейчас. Тем не менее декларации о доходах депутата говорят о другом. Если проследить за ними в динамике, получается парадоксальная картина.

Согласно самой ранней доступной декларации Слуцкого от 2006 года, его не назовешь по-настоящему богатым человеком: на банковских счетах депутата, а в прошлом бизнесмена, к тому времени аккумулировалось всего 550 тысяч рублей, в его собственности не было ни акций, ни долей в компаниях или ценных бумаг. А единственным источником дохода был указан аппарат Госдумы.

Спустя 10 лет жизни на депутатскую зарплату, в 2010 году, Слуцкий и его супруга обзавелись дорогостоящим имуществом. В собственности супруги депутата Лидии Лысковой, чей официальный доход никогда не превышал 230 тысяч рублей в год, появились пентхаус в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и две машины Bentley. Сам Слуцкий пересел с Mercedes-Benz на Maybach. Помимо всего прочего, в настоящий момент в собственности семьи Слуцкого три квартиры, дача на Рублевке, а гектар земли находится у семьи в аренде.

Но благосостояние семьи Слуцкого не ограничивается тем, что отражено в его декларациях. Доходы и имущество родственников он декларировать не обязан.

Жизнь ассистента

Старшей дочери Слуцкого Ирине 27 лет. Она, как и отец, окончила Московский государственный университет экономики и статистики (МЭСИ), но не стала заниматься бизнесом. На ее имя в России не зарегистрирована ни одна компания. По крайней мере, до середины 2014 года Ирина Слуцкая имела довольно скромную должность ассистента главного редактора глянцевого журнала Harper’s Bazaar.

Впрочем, уровень ее жизни вряд ли соответствует этой должности. В 2012 году в 21 год у Слуцкой появилась первая машина — Porsche Cayenne последнего года выпуска. А два года спустя она приобрела небольшую усадьбу на Новорижском шоссе в элитном поселке «Миллениум парк». Двухэтажный дом на дорогой подмосковной земле — дача, которую вряд ли можно приобрести на зарплату ассистента редакции.

«Миллениум парк» — один из множества элитных поселков, расположенный в 20 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Поселок пронизан сетью рукотворных каналов, за что риелторы называют его романтически — «подмосковная Венеция». Вдоль каналов проложена сеть пешеходных бульваров, которые, как утверждает реклама, напоминают европейские улочки.

Дом без изысков

Дом Ирины Слуцкой находится через квартал. По сравнению с дворцами, расположенными по соседству, он выглядит скромно. Покатая крыша с застекленной панелью по центру, ландшафтный дизайн без изысков. Площадь дома — 591 квадратный метр, участок Слуцкой — 31 сотка.

Как рассказал риелтор, который занимается продажами в поселке, этот дом построен по типовому проекту застройщика. Согласно коммерческому предложению по продаже подобного дома без отделки, его стоимость составляет без малого 140 миллионов рублей.

Документы Росреестра показывают, что Слуцкая приобрела дачу в апреле 2014 года.

Последние 10 лет, которые депутат Слуцкий отчитывался о доходах, больше всего он заработал в 2015 году — 5,5 млн руб­лей, то есть по 458 тысяч рублей в месяц. Это в 10 раз больше, чем средняя зарплата по стране. Но даже так пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.

Леонид Слуцкий не ответил на многочисленные звонки и оставил без ответа вопросы, переданные через пресс-секретаря. Слуцкая также не захотела общаться с «Новой газетой».

Бывшие коллеги говорят о Слуцкой неохотно: многие в редакции не знали, что она дочь депутата. Не так давно Ирина вышла замуж. Судя по социальным сетям, молодая семья проводит много времени на подмосковной даче в «Миллениум парке».