закрыть
10 августа 2018, пятница, 13:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Легенда Белгидромета прочитал рэп о погоде

1
  • 10.08.2018, 12:26
  • 1,123
Дмитрий Рябов
Фото: onliner.by

Дмитрий Рябов прочитал рэп о том, какая погода ждет белорусов до конца лета.

Дмитрий Рябов, который раньше возглавлял службу метеорологических прогнозов Белгидромета, а сегодня работает синоптиком на телеканале ОНТ, прочитал рэп о том, какая погода ждет белорусов до конца лета, передает citydog.by.

Рябов уволился из Белгидромета в сентябре прошлого года. Незадолго до этого диктатор Беларуси в свойственной ему манере раскритиковал работу Белгидромета.

– Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры – совсем небольшая – в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО): на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались, – сказал правитель.

Связан ли уход Дмитрия Рябова с этим высказыванием, установить не удалось: Дмитрий не комментировал причины ухода из Белгидромета.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»