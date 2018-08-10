Легенда Белгидромета прочитал рэп о погоде 1 10.08.2018, 12:26

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Дмитрий Рябов

Фото: onliner.by

Дмитрий Рябов прочитал рэп о том, какая погода ждет белорусов до конца лета.

Дмитрий Рябов, который раньше возглавлял службу метеорологических прогнозов Белгидромета, а сегодня работает синоптиком на телеканале ОНТ, прочитал рэп о том, какая погода ждет белорусов до конца лета, передает citydog.by.

Рябов уволился из Белгидромета в сентябре прошлого года. Незадолго до этого диктатор Беларуси в свойственной ему манере раскритиковал работу Белгидромета.

– Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры – совсем небольшая – в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО): на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались, – сказал правитель.

Связан ли уход Дмитрия Рябова с этим высказыванием, установить не удалось: Дмитрий не комментировал причины ухода из Белгидромета.