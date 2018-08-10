Сделавшая оригинальным способом репортаж журналистка стала звездой Сети 1 10.08.2018, 13:24

Фото: twitter.com/ali_noorani_teh

Находчивость и качество выполненной работы журналистки оценили коллеги по всему миру.

Иранская журналистка Париса Пуртахэриан нашла хитрый способ сделать фото футбольного матча. Женщина забралась на террасу здания возле стадиона. Оригинальный способ посмотреть игру прославил девушку, сообщает издание Al Bawaba (перевод — korrespondent.net).

В Иране женщинам запрещено посещать стадион, где мужчин занимаются спортом. Но журналистка получила редакционное задание сделать фото матча двух команд высшей национальной лиги.

Фото: twitter.com/ali_noorani_teh

Пуртахэриан воспользовалась высотным зданием напротив стадиона и большим объективом. Находчивость и качество выполненной работы журналистки оценили коллеги по всему миру.