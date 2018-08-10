Белорусы, пропавшие в Карелии во время похода с байдарками, нашлись 10.08.2018, 13:31

Об этом сообщила родственница одного из мужчин.

Трое граждан Беларуси, пропавших во время похода с байдарками и поиск которых вело МВД Республики Карелия, нашлись, передает interfax.by.

"Всё в порядке! Пропавшие в Карелии нашлись!", - сообщила в соцсетях родственница одного из мужчин.

Как сообщалось, МВД по Республике Карелия, в связи пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя вело розыскные мероприятия. Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге отслеживало данную ситуацию.

По сообщениям родственников пропавших, 22 июля Леонид Воробей, Александр Волосюк и Андрей Чикунов отправились на машине Volkswagen Sharan из Минска в Республику Карелия в поход с байдарками. После пересечения белорусско-российской границы они приобрели российскую сим-карту. 25 июля от них пришла смс о том, что они находятся на месте и все в порядке. Прибыть должны были на реку Северная Шуя. После 25 июля на связь из них никто не выходил. Должны были вернуться в Минск 4 августа.