Eesti Ekspress: Выпущенная испанским истребителем ракета — лучшая новость 1 10.08.2018, 13:55

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Фото: Ints Kalnins/Reuters/Scanpix

Самая лучшая новость этой недели пришла из-под Отепя, где испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету.

Эта новость хорошая, потому что показывает, что патрулирующие эстонское воздушное пространство самолеты действительно находятся в состоянии боеготовности, а не занимаются созданием видимости, пишет журналист Eesti Ekspress Микк Салу (перевод - inosmi.ru).

Хорошо, что самолеты летают с полным боевым снаряжением, а не с учебными боеприпасами или вовсе без них.

Хорошо, что пилоты и самолеты находятся в состоянии готовности и не должны каждый раз, когда надо нажать кнопку, проходить какую-нибудь политическую и ведомственную цепочку команд.

Приятно слышать и скулеж России. Они могут говорить что хотят, но ведь они видят, что в Эстонии летают настоящие боевые самолеты, с настоящими боеприпасами, в настоящей готовности. Все это — только хорошие новости.

В панику из-за случайного выпуска ракеты впадать не стоит. Не ошибается тот, кто ничего не делает. С техникой — с любой техникой — такое случается. Будет жаль, если из этого инцидента будут сделаны неправильные выводы (к примеру, если будут ужесточены правила нахождения в воздушном пространстве Эстонии, запрещены боеприпасы, установлены какие-нибудь новые правила и ограничения и т. д.).