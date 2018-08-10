Лукашенко долетел до Гомеля 10 10.08.2018, 14:21

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Диктатор должен был посетить Гомель еще 27 июля.

Сегодня Лукашенко отправился на Гомельщину с рабочим визитом, передает kp.by.

В первую очередь правитель планирует посетить Гомельскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, какое-то время назад именно здесь возникали проблемы с оборудованием и нехваткой койко-мест для больных детей. Реконструкцию в больнице проводили с 2016 года. Сегодня же ее называют одной из лучших в области, с самым современным высокоточным медицинским оборудованием.

Помимо детской больницы, в графике визитов Лукашенко числится также ОАО «Гомсельмаш».Также правителю доложат о социально-экономическом развитии региона.