Лукашенко долетел до Гомеля

Лукашенко долетел до Гомеля10
- 10.08.2018, 14:21
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Диктатор должен был посетить Гомель еще 27 июля.
Сегодня Лукашенко отправился на Гомельщину с рабочим визитом, передает kp.by.
В первую очередь правитель планирует посетить Гомельскую областную детскую клиническую больницу.
Напомним, какое-то время назад именно здесь возникали проблемы с оборудованием и нехваткой койко-мест для больных детей. Реконструкцию в больнице проводили с 2016 года. Сегодня же ее называют одной из лучших в области, с самым современным высокоточным медицинским оборудованием.
Помимо детской больницы, в графике визитов Лукашенко числится также ОАО «Гомсельмаш».Также правителю доложат о социально-экономическом развитии региона.