Эльвира Герман: На старте я сказала себе: или золотая, или никакая 10.08.2018, 14:26

Эльвира Герман

Фото: Michael Steele/Getty Images

Белоруска прокомментировала сенсационную победу на ЧЕ в беге на 100 м с/б.

Стометровка с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике завершилась победой белоруски Эльвиры Герман. Сенсационной победы, ведь девушка до стартов в Берлине не входила в число фаворитов данной дисциплины, передает interfax.by.

Эльвира Герман в финальном забеге показала результат 12,67. Также на пьедестал континентального форума имела возможность подняться Алина Талай, но она вынуждена была прекратить соревнования из-за травмы.

Вместе с Эльвирой Герман на пьедестал 100-метровки с барьерами поднялись две представительницы Германии – Памела Дуткевич (12,72) и Синди Роледер (12,77).

"Это невероятно круто! Не знаю, как это передать! Это настолько здорово! Я даже расплакалась, и все это видели, на экране показывали. Но на самом деле я выходила на старт и хотела только золотую медаль. На старте я сказала себе: или золотая, или никакая. Когда все получилось — это шквал эмоций!", - цитирует эмоциональный комментарий чемпионки официальный сайт БФЛА.

Э.Герман призналась, что еще в начале июля чувствовала себя "в яме", у нее болело колено, она переживала и не могла полноценно тренироваться.

"Приехав сюда, я три дня не могла поднять ноги, они настолько были тяжелые. И буквально вчера мы приехали с тренером на разминку, и все стало получаться: ноги легкие, я бегу и я понимаю, что действительно готова", - рассказала она.

"Тренер мне сказал так: "Если бы у тебя не было ямы, не было бы и подъема!" Все, что с тренером наработали, и вышло сегодня. Когда мы стали на старт, начал капать дождь, и я подумала, что это хороший знак, потому что я умею бегать под дождем", - добавила Э.Герман.

XXIV Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 7 по 12 августа в Берлине (Германия). На протяжении шести дней разыгрываются 48 комплектов медалей.

Помимо Э.Герман, медали чемпионата Европы уже завоевали белорусы Виталий Жук (бронза, десятиборье), Дмитрий Дюбин (бронза, ходьба на 50 км), Алена Дубицкая (бронза, толкание ядра). По состоянию на утро 10 августа Беларусь занимает 8-е место в медальном зачете (1 золото + 3 бронзы). Лидируют по количеству наград команды Польши (3 золотых и 2 серебряных) и Германии (2 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых).