Боровой: В Совбезе ООН могут поставить вопрос о лишении РФ права вето 1 10.08.2018, 14:30

КОНСТАНТИН БОРОВОЙ

Отравление Скрипалей - это конфронтация РФ не с США или ЕС, а со всем мировым сообществом.

Использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании может привести не только к новым санкциям США против России, но и к лишению РФ права вето в Совете Безопасности ООН. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Речь идет о серьезном нарушении международных соглашений, связанных с безопасностью в мире. Прежде всего это применение химического оружия в Великобритании. Фактически расширяется часть, касающаяся соблюдения международных обязательств России. Введение этих санкций будет двухэтапным. Сначала от Москвы потребуют гарантий, которые на словах никто не примет. Россия попадает в категорию стран, с которыми разбираются, как с Ираном. Москву обяжут принимать наблюдателей, которые должны инспектировать ряд объектов по всей стране. Это называется напросились. Раньше никто не пытался контролировать российские военные программы, но сейчас РФ поставлена в положение Ирана. В Кремле будут изображать из себя обиженных и не допустят наблюдателей. Тогда в ход пойдут более жесткие санкции", – отметил Боровой.

Он не исключает, что новые американские ограничения сделают невозможным строительство газопровода "Северный поток – 2".

"Это конфронтация РФ не с США или ЕС, а со всем мировым сообществом. Из-за ситуации со Скрипалями в Совбезе ООН могут поставить вопрос о лишении России права вето. К тому же новые санкции США могут ударить по реализации проекта "Северный поток – 2". Будет ограничен доступ к современным технологиям двойного назначения. Проблемы возникнут и у компаний, которые продолжат сотрудничество с Россией. Многие из них рисковать не станут. И, грубо говоря, на "Северном потоке – 2" можно будет ставить крест", – подчеркнул собеседник.

По его словам, ряд иностранных компаний принимают решения об уходе с рынка России.

"Отток капитала из РФ уже начался. Это реакция на санкции. Российский рынок был токсичен, но переносимо. А вот теперь компании просто уносят ноги из России. Можно смотреть на Иран и прогнозировать события в РФ. Запасы нефти и газа понемногу обесцениваются. В какой-то момент Москва может столкнуться с тем, что реализовывать их она не сможет – это будет запрещено. Нужно понимать, что Запад всерьез обеспокоен атакой в Солсбери: где есть флакон "Новичка", там может появиться и цистерна "Новичка". Это действительно всех очень волнует", – резюмировал Боровой.