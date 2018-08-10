Кто не протестует – они все подписываются Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»

10.08.2018, 14:45

Дмитрий Быков

Закончилось то время, когда можно честно на своем месте выполнять свои обязанности.

Это делается для того, чтобы внушить нам, никаких правил нет. Это голое желание показать нам, что мы - никто, что они могут сделать с каждым из нас - все. О чекисткой психологии точно писал Василий Аксенов в романе «Ожог». Мы не жертвы. Мы все соучастники. Мы все вместе глумимся над Аней Павликовой. Мы спокойно смотрим как умирает Олег Сенцов. Наивно думать, что не будет никогда суда.

Суд есть не только этот («Басманный») есть, есть божий, есть суд Истории, суд потомков. Мы все соучастники.

Незачем впадать в истерику и кричать: «А я ничего не делал. Я честно на своем месте выполнял свои обязанности». Закончилось то время, когда можно честно на своем месте выполнять свои обязанности.

Пришло время сейчас уже: или соответствовать с этой государственной системой или переходить к совершенно конкретному осмысленному протесту!

Кто не протестует – они все подписываются.

Меня спрашивают – а как Вы к этому относитесь?

А как к этому можно относиться? Когда на твоих глазах пытают ребёнка?

Крепче обнимать своего и запрещать ему выходить из дома? Так они и дома его достанут.

Для них – что ребёнок, что мать, что старуха. Их это совершенно не волнует.

Кто они? Это силовые структуры этой империи.

Для них не проблема сделать все. Скажут – будут насиловать на глазах. Скажут - будут сжигать на площадях.

Вы этого заслужили, вы это заслуживаете, по большому счету – вы ничего другого не заслуживаете.

Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»