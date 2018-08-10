Белорусы в ночь с 12 на 13 августа увидят самый красивый метеорный поток года 10.08.2018, 14:48

Можно будет увидеть до 110 падающих звезд в час.

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час - именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды, сообщили БелТА в Минском планетарии.

Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч. Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.

"Метеорный поток Персеиды в нынешнем сезоне будет многообещающим. Предполагается, что можно увидеть до 110 падающих звезд в час. Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, а любоваться красивейшим космическим явлением можно уже сейчас. Поток проявляется с 17 июля до 24 августа", - рассказали в планетарии.

Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков. Метеорный поток Персеиды - один из наиболее масштабных. Земля проходит через остатки хвоста кометы Свифта-Туттля, которая имеет период обращения 133 года и в последний раз вошла во внутреннюю часть Солнечной системы в 1992 году.

Несмотря на то, что комета теперь находится далеко от Земли, ее частицы мы можем видеть до сих пор. Любоваться звездопадом лучше всего за городом, вдали от света фонарей в местности с открытым горизонтом. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея, но астрономы рекомендуют обратить внимание и на созвездия Цефей и Лебедь.

В нынешнем году новолуние обеспечит идеальные условия для наблюдений. Звездный дождь не представляет опасности ни для людей, ни для космических аппаратов. Упавший на Землю метеор - довольно редкое явление. Когда падает звезда, принято загадывать желание. В предстоящие выходные у белорусов будет свыше сотни возможностей это сделать.