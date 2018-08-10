Reuters: РФ приостановила беспошлинную поставку нефтепродуктов Беларуси и кредиты 37 10.08.2018, 14:51

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Россия инициирует ограничение беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь.

Для достижения этой цели РФ приостановила предоставление Минску кредитов ЕФСР и переговоры по госкредиту на $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима», передает interfax.by.

«Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», - говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, которую цитирует Рейтер.

По этой причине «временно заблокировано перечисление Беларуси двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму «перетаможки», а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Беларуси госкредита до $1 миллиарда».

По сведениям Рейтер, Москва настаивает на компенсации за ранее поставленные в Беларусь нефтепродукты. «Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты», - отмечается в записке Рыбакова.

В Минфине Беларуси отказались от комментариев по данной теме. В пресс-службе Совета министров Беларуси также не комментируют данное сообщение.

По данным Рейтер, согласно поправкам к двустороннему межправсоглашению, подготовленным совместной рабочей группой для утверждения правительствами обеих стран, в документ предлагается ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов: автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута, а также СУГ, который согласовывают ведомства государств до 1 октября каждого текущего года на следующий календарный год.

Новая версия межправсоглашения предусматривает введение запрета на экспорт нефти, нефтепродуктов и прочих товаров, превышающих объемы индикативного баланса.

Запрет на вывоз из России в Беларусь распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты - с 1 сентября 2018 года; на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) - с 1 октября 2018 года.

По данным Белстата, Беларусь в январе-мае 2018 года импортировала из РФ нефтепродуктов на $677,6 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт нефти вырос на 37,6% до $2,8 млрд.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему «перетаможкой».

В 2016 году Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) принял решение о предоставлении Беларуси финкредита на $2 млрд в виде семи траншей в 2016-2018 годах. Минск получил пять траншей на $1,6 млрд. Два транша по $200 млн до сих пор не предоставлены.

Также Беларусь ранее инициировала переговоры с РФ о предоставлении очередного госкредита на сумму до $1 млрд для рефинансирования ранее привлеченных в России средств, объем которых составляет около $6,3 млрд (более 38% общего объема внешнего госдолга Беларуси).