Правительство Польши выделило 187 миллионов евро на помощь фермерам 10.08.2018, 15:01

Власти Польши помогут аграриям, чьи фермы пострадали в результате засухи.

Средства на помощь фермерам, чьи угодья пострадали в результате засухи, уже выделены, заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский. Правительство выделило на помощь фермерам 800 млн злотых из бюджета (то есть около 187 млн евро), передает «Радио Польша».

Глава ведомства призвал фермеров как можно быстрее оценить потери: «Если бы потери оказались значительнее, чем мы предполагаем, то премьер обещал предоставить помощь. Однако, часть фермеров не обращается за помощью: некоторые не хотят, другие считают, что это ниже их достоинства. Я призываю всех, кто понес потери, дать возможность правительству оценить их».

Ян Кшиштоф Ардановский призвал также фермеров следовать рекомендациям ветеринаров по поводу африканской чумы свиней:

«Многие фермеры убеждены, что предыдущий глава сельскохозяйственного ведомства Кшиштоф Юргель, а сейчас я или же ветеринары придумали какие-то процедуры, связанные с защитой от африканской чумы свиней, поэтому они не хотят их выполнять. (...) Это действия во вред их фермам, а также это вредит тем фермерам, которые зачастую должны выплачивать кредиты».

Производители свинины должны сообщать о каждом случае возникновения инфекционных заболеваний у свиней. Следует также сообщать о каждом смертельном случае. Эти действия нaправлены на то, чтобы свести к минимуму распространение заболевания, и дать возможность ветеринарным службам быстро принять необходимые меры.