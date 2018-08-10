Олег Сенцов, живи! 2 Сергей Руденко, «Немецкая волна»

10.08.2018, 15:40

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Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ни один диктатор, ни одна система не стоят того, чтобы в жертву приносить свою жизнь.

Администрация президента России Владимира Путина получила прошение о помиловании сына от матери Олега Сенцова - Людмилы Сенцовой. Случилось это 13 июля, но только теперь, когда стало известно о значительном ухудшении здоровья режиссера, об этом соизволил сообщить пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Впрочем, на большее его не хватило - чиновник констатировал отсутствие реакции Путина на прошение и то, что помилование в России - это целая процедура, требующая "набора действий". Песков дал четко понять: даже в случае смерти Сенцова рассчитывать на какую-то реакцию Путина не стоит. Президент России, похоже, все для себя уже решил.

Сюжет со смертельным финалом для Сенцова

Голодовка Олега Сенцова в очередной раз продемонстрировала, что для нынешнего руководства России человеческая жизнь не является ценностью. Украинский режиссер, приговоренный в РФ к 20 годам тюрьмы, бросил дерзкий вызов системе во главе с Владимиром Путиным. Для нынешнего хозяина Кремля Сенцов никто, в лучшем случае - террорист, по иронии судьбы оказавшийся кинорежиссером. Для Сенцова Путин - человек, отобравший у него свободу и родину - украинский Крым.

На протяжении последних трех месяцев мы стали свидетелями разворачивающейся драмы. На наших глазах медленно убивает себя Олег Сенцов. Человек, на руках которого нет крови детей Сирии или Донбасса. Человек, который посвятил свою жизнь созиданию, а не разрушению. Человек, чье имя стало символом борьбы за справедливость. Сенцов пошел на голодовку не ради своей свободы, а свободы украинских политзаключенных в России.

Пойдет ли Олег до конца? Наверное, да. Сенцов четко отдает себе отчет в том, каким может быть финал. И это - самое страшное. Но еще ужаснее - быть свидетелем этой трагедии и не иметь возможности изменить финал. Многочисленные акции протеста, реакция мирового сообщества и звезд Голливуда в поддержку украинского режиссера результата пока не дали. Крик о спасении Сенцова в Кремле не слышат. Вернее, не хотят слышать. Москва держит до неприличия длинную паузу. Поэтому соавтором трагического финала вместе с Олегом Сенцовым будет и Владимир Путин. Российского президента эта роль, судя по всему, не очень-то и пугает.

Клоунада в ответ на цинизм Кремля

Олег Сенцов - один из заложников той жестокой и беспощадной войны, которую Россия пятый год ведет против Украины. Сотня заложников в российских тюрьмах, плененные и изувеченные украинские военные в Донбассе, более десяти тысяч погибших на востоке страны. Все это - последствия агрессии России против Украины. Смерть режиссера вряд ли остановит Москву. Но трагический финал, вне всякого сомнения, подтолкнет и Запад, и Украину более жестко относится к России.

Кремль сегодня понимает только один язык - язык силы. Бесконечные переговоры с Москвой не дают желаемого результата. Минск-1, Минск-2, "нормандский формат", "нормандский формат"+США, миссия Курта Волкера, встречи с Трампом, Меркель и Макроном не действуют на Владимира Путина. Он был и остается непреклонным в своих поступках. Почему тогда до сих пор Киев поддерживает дипломатические отношения с Москвой? Почему до сих пор не закрыта граница со страной-агрессором?

Украинская власть сейчас, к сожалению, не способна помочь Сенцову. Ни президент, ни парламент, ни МИД. Депутат президентской фракции БПП Алексей Гончаренко недавно предложил Кремлю обменять себя на Олега Сенцова. Но кому нужен этот "неуловимый Джо" - депутат Верховной рады, когда речь идет о демонстрации Россией всему миру своей силы и непоколебимости? Зачем выставлять на посмешище этот вариант разрешения ситуации вокруг Олега Сенцова? Этого не знает никто. Похоже, даже сам Алексей Гончаренко.

За справедливость стоит бороться

В трагический финал истории с Олегом Сенцовым не хочется верить. Режиссер должен творить, а не сидеть в тюрьме и тем более - умирать в ней. Ни один диктатор, ни одна система не стоят того, чтобы в жертву приносить свою жизнь. Намного важнее оставаться живым в борьбе за свободу и справедливость. Кто в этом убедит Олега, не знаю. Да и можно ли его в этом убедить - сказать трудно.

Очень надеюсь, что Олег Сенцов обретет-таки свободу, восстановит здоровье, снимет немало хороших фильмов, пройдет по красным дорожкам в Каннах и Берлине, напишет не одну книгу. А тот, кто с демонстративным упорством отмалчивается все это время в Кремле, ответит за содеянное и в Крыму, и на Донбассе, и в Сирии.

Олег, живи! Справедливость есть, за нее стоит бороться, а не умирать!

Сергей Руденко, «Немецкая волна»