На выходные в Беларуси прогнозируют жару 10.08.2018, 15:46

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

В отдельных районах страны пройдут дожди.

11 августа в Беларуси ожидается переменная облачность. По западу страны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, сообщает Белгидромет.

Ветер будет северо-западный, по Брестской и Гродненской областям — с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха ночью и утром — от 11 градусов тепла по востоку до 20 по западу. Днем температура воздуха повысится до 25-30 со знаком "плюс". По западу Беларуси прогнозируют +19 ... + 24

В воскресенье, 12 августа, ночью и утром на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, днем они пройдут преимущественно по востоку страны. В отдельных районах ожидаются сильные дожди, местами — грозы.

Ветер будет северо-западный умеренный, в отдельных районах при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью 13-18 выше нуля, днем столбик термометра покажет от +19 до +26.