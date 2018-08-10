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Порошенко: «Северный поток – 2» – это «троянский конь» Кремля

  • 10.08.2018, 15:55

Президент Украины призвал европейских партнеров «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар».

Президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook назвал газопровод "Северный поток – 2" "троянским конем" Кремля и призвал европейских партнеров противостоять ему.

"Северный поток – 2" – это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза", – заявил он.

Порошенко призвал европейских партнеров "как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность".


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