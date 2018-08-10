Попытавшийся украсть бриллиант муравей стал звездой Сети 10.08.2018, 16:21

1,428

Свидетелями необычного зрелища стали работники ювелирного магазина в Италии.

В Италии в одном из местных ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который на протяжении нескольких минут пытался украсть бриллиант. Видео с муравьем стало вирусным, набрав за три дня более 700 тысяч просмотров на YouTube-канале rkbiker89, пишет korrespondent.net.

Сотрудники магазина, по всей видимости, отнеслись к попыткам муравья с юмором. За кадром слышны шутки и смех людей.