Лукашенко: Россияне ведут себя варварски по отношению к нам

Лукашенко: Россияне ведут себя варварски по отношению к нам15
- 10.08.2018, 16:20
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Правитель упрекает Россию в недобросовестной конкуренции.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.
"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.
Диктатора цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.
"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - добавил правитель Беларуси.