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Лукашенко: Россияне ведут себя варварски по отношению к нам

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  • 10.08.2018, 16:20
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Архивное фото Getty Images/Sasha Mordovets

Правитель упрекает Россию в недобросовестной конкуренции.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.

Диктатора цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.

"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - добавил правитель Беларуси.


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