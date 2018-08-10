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Жара может погубить урожай картофеля в Беларуси

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  • 10.08.2018, 16:28
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Практически по всей стране картофель перестал цвести.

Из-за жары в Беларуси может пострадать урожай картофеля, предупреждает Белгидромет.

По сведениям наблюдений, средняя температура почвы на глубине 10 см значительно выше оптимальной. Из-за этого практически по всей стране картофель перестал цвести, а раннеспелые и среднеспелые сорта начали увядать в Гомельской области.

Картофель в Гомельской, Минской и Витебской области поврежден фитофторой. В ближайшее время ситуация будет усложняться. Из-за жары в Беларуси может пострадать урожай картофеля, предупреждает Белгидромет.


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