Жара может погубить урожай картофеля в Беларуси

Жара может погубить урожай картофеля в Беларуси4
- 10.08.2018, 16:28
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Практически по всей стране картофель перестал цвести.
Из-за жары в Беларуси может пострадать урожай картофеля, предупреждает Белгидромет.
По сведениям наблюдений, средняя температура почвы на глубине 10 см значительно выше оптимальной. Из-за этого практически по всей стране картофель перестал цвести, а раннеспелые и среднеспелые сорта начали увядать в Гомельской области.
Картофель в Гомельской, Минской и Витебской области поврежден фитофторой. В ближайшее время ситуация будет усложняться. Из-за жары в Беларуси может пострадать урожай картофеля, предупреждает Белгидромет.