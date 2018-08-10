«Ислочь» поприветствовала новичка команды на украинском языке 10.08.2018, 16:43

Михаил Калугин

Украинский защитник Михаил Калугин подписал контракт с белорусским клубом.

Украинский защитник Михаил Калугин стал игроком «Ислочи».

Контракт рассчитан до декабря следующего года.

Калугин — воспитанник академии харьковского «Металлиста». На родине футболист выступал за «Ильичевец», «Сталь» и «Буковину». Сезон-2014/15 провел в словацкой «Бодве».

С 2016 года Михаил играет в Беларуси: до июля 2017 года был в «Крумкачах», а затем подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ». За жодинский клуб футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Калугин уже успел сыграть за «Ислочь» в товарищеских матчах против «Смолевичей» и «Луча», в которых отметился голевой передачей. Игрок будет выступать под 73-м номером.

«Вітаємо в нашій команді, Михайло!» — говорится на официальном (сайте http://fcisloch.by/article.asp?id=Ukrainskij-zashhitnik-Mihail-Kalugin-perehodit-v-%ABIsloch%BB-561) «волков».