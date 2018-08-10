В Чувашии производят молоко, которое выдают за белорусское 1 10.08.2018, 16:50

У бренда «Свитлогорье» целая линейка продукции, которая выдается за белорусскую.

Российские производители молочных продуктов пользуются репутацией Беларуси, чтобы продвигать свои изделия. Еврорадио узнало об одном из таких случаев.

Так стало известно, что в Чувашии производят молочные продукты под брендом "Свитлогорье" с надписью «Белорусские традиции». Производитель этой продукции - Чувашский завод "Ядринмолоко".

Мария, специалист отдела маркетинга, рассказала, что бренд "Свитлогорье" принадлежит компании "Русское Молоко», а завод только производит продукцию по заказу:

"Владелец торговой марки заказывает на нашем предприятии под своим брендом молочную продукцию. На этикетках указывается, что мы производитель. Текст на упаковке полностью разработан заказчиком. Мы отвечаем только за точность данных про жиры и состав на этикетке, а также за правильное написание названия нашего завода".

Бренд полностью разработан и принадлежит россиянам, производят продукцию также россияне. И даже молоко там не белорусское, а Чувашской. Так о каких "белорусских традициях" вообще идет речь?

У бренда "Свитлогорье" целая линейка продукции, которая выдается за белорусскую.

Еще в начале 2017 года бренд "Свитлогорье" писал на своей продукции, в том числе произведенной в России, что она "из Белоруссии". Однако вскоре им пришлось поменять ее на "Белорусские традиции", потому что "из Белоруссии", как это ни иронично, принадлежит другой российской компании - закрытому акционерному обществу "Молочный дом".

В связи с ограничениями России на ввоз белорусской молочной продукции, следует ожидать, что российские производители будут пытаться использовать репутацию Беларуси, для своих целей, брендуючи ее, как "сделанное в Беларуси". При этом чаще всего изготовленные продукты не будут иметь никакого отношения к Беларуси. Будьте внимательны!