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СК освободил журналиста Павлюка Быковского

  • 10.08.2018, 17:15
Павел Быковский
Фото: racyja.com

Последней задержанной по «делу БелТА» осталась главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Следственный комитет освободил очередного задержанного по «делу БелТА» — журналиста и медиаэксперта Павлюка Быковского.

Об этом в соцсетях сообщила его жена Ольга.

Таким образом, последней задержанной по этому делу осталась главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина.

Накануне СК освободил других задержанных журналистов. Все они проходят как подозреваемые по делу о якобы несанкционированном доступе к компьютерной информации — платной подписке государственного агентства БелТА.


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