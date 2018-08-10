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Макрон попросил Путина срочно освободить Сенцова

  • 10.08.2018, 17:24
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Президенты Франции и России в телефонном разговоре обсудили состояние украинского режиссера.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с мая голодает, с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении администрации Макрона, передает eurointegration.com cо ссылкой на Reuters.

"Президент Республики передал президенту Путину свои опасения, учитывая, что состояние здоровья господина Сенцова, похоже, сильно ухудшилось, и важность того, чтобы Россия срочно нашла способ гуманно решить ситуацию", - говорится в заявлении офиса Макрона.

Лидеры двух стран также обсудили кризис в Сирии, говорится в заявлении.

"Лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - сообщает пресс-служба Кремля.

Сенцов, заключенный по политическим обвинениям, начал голодовку перед чемпионатом мира по футболу, чтобы подчеркнуть "достижения" России в области прав человека.

Его удерживают в российской колонии "Белый медведь" за Полярным кругом, в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

По данным адвоката Дмитрия Динзьо, у Сенцова пульс замедлился до 40 ударов в минуту, у заключенного плохо с сердцем, но на больницу в Лабытнанги он не соглашается, а перелета может не пережить. Сенцов написал двоюродной сестре Наталье Каплан, что "конец близко".

ЕС выступил с обращением, призвав РФ предоставить Олегу Сенцову необходимое лечение и освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.


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