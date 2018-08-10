закрыть
10 августа 2018, пятница, 18:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

10 причин, почему стадион «Динамо» - худший в мире

4
  • 10.08.2018, 17:40
  • 2,682
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Создатель паб-квиза «МозгоБойня» поделился впечатлениями от вчерашнего похода на минский стадион.

4:0 - это, конечно, хорошо (именно с таким счетом закончился матч между «Динамо» (Минск) и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. - Ред.). Но есть один нюанс, как говорится, пишет создатель паб-квиза «МозгоБойня» Александр Ханин, сходивший на один из первых после реконструкции стадиона «Динамо» футбольных матчей, для kp.by.

Реконструированный стадион «Динамо». Мне довелось побывать не на одном десятке зарубежных стадионов и у меня есть, с чем сравнить.

1. К стадиону я подошел в 19.25. На трибуне оказался в 20.27 (почти через полчаса после начала матча. - Ред.). Это прямо вообще ненормально. За 27 лет организации матчей так и не научились обрабатывать поток гостей на стадионе, вместимость которого за это время планомерно уменьшилась вдвое! На этом можно было бы в принципе закончить, но нет.

2. Проходы узкие. Ширина общей галереи - метра три-четыре. В случае паники и давки - верная смерть. И будет не 53 жертвы. Совершенно непонятно, зачем архитектурный факультет пять лет обучает правильно проектировать пространства. Галереи в «Минск-Арене» - по 10 - 20 метров в ширину. В Барселоне их вовсе нет. Не припомню, чтобы меня толкали или дышали в затылок. Хотя в столице Каталонии, на минуточку, стадион вмещает 99 тысяч человек, а «Динамо» - 22 тысячи. Честное слово, мурашки пробегали по спине от мысли, что будет в этой душегубке, если все запаникуют.

3. Поесть и в туалет в перерыве не сходить, очереди гигантские. На том же «Камп Ноу» в Барселоне за счет отсутствия сквозной галереи по периметру, где все смешиваются (как на «Динамо»), никогда не испытывал трудностей. Ты находишься только в своем секторе - и поесть, и сходить в туалет без проблем можно всегда.

4. С моего места обзор табло был ограничен факелом, а поля - сектором для метания. Удивительная способность наплевать на человека, который заплатил деньги и пришел посмотреть футбол! Уверен, факел можно было смонтировать выше или глубже, а сектор для метания временно разобрать.

5. Атмосфера. Вообще молчу, ибо с этой точки зрения это просто худший стадион в мире. Беговые дорожки делают свое дело: я даже в очках едва мог разглядеть, что творится в противоположной штрафной площади. И мне, как человеку, который пришел на футбольный матч, все равно, что стадион строили для легкой атлетики. Пора бы уже УЕФА запретить играть на таких стадионах (привет Гомелю и Борисову).

6. Акустика ужасная. Несмотря на то, что динамики развешаны по всему периметру, того, что говорил диктор, вообще не было слышно, а музыка в перерыве звучала будто из рупоров на вокзале в Ивацевичах.

7. Табло отражает только счет и время. Нет ни составов, ни замен, ни забитых мячей, ни повторов, ни самой трансляции или ее кусков. С таким успехом можно было ламповое табло оставить, там хоть авторов забитых мячей показывали. И расход энергии наверняка был меньше.

8. Господин Бондарович (Леонид Бондарович, диктор. - Ред.) перенял популярную манеру: он произносит имя автора гола, а стадион подхватывает фамилию и произносит ее хором несколько раз. Не учли только одно: состав «Динамо» процентам 90% из присутствующих неведом до глубины души. А в случае минского стадиона еще и незрим. На нормальных аренах сначала показывают на табло фамилию забившего, и уже потом весь стадион орет ее, даже если и не знает.

9. Крыша, призванная защищать зрителей от осадков, закрывает только ряды с 17-го по 27-й. С 1-го по 16-й ряд все методично будет орошаться дождем и покрываться снегом! То есть смысл крыши, по большому счету, полностью нивелируется, ибо даже «мухобойки» с фонарями (мачты освещения), видать, сделаны потому, что крыша не выдержала бы массу всех фонарей. Хотя общепринятая практика стадионостроительства как раз предполагает полное перекрытие трибун крышей и размещение всех осветительных приборов именно на крыше по периметру, чтобы избавить город от этих уродских мачт. Обратите внимание: ни в Европе, ни даже в России на новых стадионах нет ни легкоатлетических дорожек, ни мачт.

10. Проблему водоотведения с крыши решили просто: трубы ливневой канализации вывели прямо в галерею под ноги болельщикам. Даже если повезет спрятаться во время матча под крышу, влага неумолимо настигнет, где бы ты ни находился.

И последний гвоздь в крышку гроба впечатлений. Я вышел со стадиона, когда уже стемнело. Смотрю, а он подернут таким приятным синим цветом. Подсвечивается, значит, снаружи. «Ну, - думаю, - хоть что-то толково сделали, в динамовских цветах! Красота». И ровно через 15 секунд понеслось: синий сменился зеленым, зеленый - красным и далее по радуге. Как на каком-то казино! Просто провал.

Не знаю, как и резюмировать. Могу разве что посоветовать:

- берите билеты на первые ряды второго яруса на центральные трибуны (там нет осадков и лучший обзор);

- поешьте перед матчем;

- много не пейте;

- надевайте непромокаемую обувь;

- не уходите с трибун в перерыве;

- не спешите уходить после матча со своих мест, чтобы рассосалась толпа;

- лучше вообще не ходите.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»