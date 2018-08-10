Вышла на свободу последняя из задержанных по «делу БелТА» журналистка 3 10.08.2018, 17:42

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Ирина Левшина

Фото: «Радыё Свабода»

Ирину Левшину отпустили после допроса в Следственном комитете.

Главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину освободили 10 августа после допроса в следственном комитете, сообщает «Радыё Свабода».

На 30 минут раньше на свободу вышел журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский, перед этим его также допросили в СК.

Журналистку задержали 9 августа по делу о «несанкционированном доступе» к платной подписки БелТА. Позже в этот же день Следственный комитет заявил об освобождении редакторов tut.by и «иных лиц» задержанных по этому делу.

9 августа на свободу вышли главный редактор tut.by Марина Золотова, а также Галина Власик, Анна Колтыгина и Анна Ермаченок с tut.by, редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков и журналистка информационного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.