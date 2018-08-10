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В Бресте солдат-срочник на «Урале» насмерть сбил пешехода

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  • 10.08.2018, 17:48
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Трагический случай произошел 29 июля, но официально эту историю обнародовали только сейчас.

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Пока что известно только то, что в тот день солдат срочной службы одной из воинских частей Брестского гарнизона ехал на военном «Урале» по улице Ковельской. В это время дорогу по нерегулируемуму пешеходному переходу переходил 67-летний мужчина. В результате военная машина наехала на пешехода, пишет kp.by.

Как рассказали в СК, с места ДТП пострадавшего на скорой увезли в больницу, однако спустя некоторое время он скончался. В отношении водителя Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 464 УК (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мера наказания по этой статье - ограничение по военной службе на срок до двух лет или лишение свободы на срок до пяти лет.


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