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Трамп снова обвалил курс турецкой лиры

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  • 10.08.2018, 18:14
  • 1,010

За этот год она потеряла треть своей стоимости.

В пятницу турецкая лира продолжила свое стремительное падение, обезценившись на 8,9%. Сейчас за один американский доллар в обменниках берут 6,3 лиры, сообщает tsn.ua.

Ситуация по евро еще хуже – его торгуют за 7 лир, передает AFP.

"Мы не проиграем экономическую войну. Если у вас есть доллары, евро или золото под подушкой, идите в банки и обменивайте их на лиры. Это национальная битва", - призывает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что в начале года курс турецкой лиры к доллару составлял 3,77, а к евро – 4,54.

Ситуация с лирой может стать еще хуже, поскольку президент США Дональд Трамп 10 августа объявил о введении новых пошлин на сталь и алюминий для Турции.

"Я только что одобрил удвоение тарифов на сталь и алюминий относительно Турции, поскольку их валюта, турецкая лира, быстро обесценивается против нашего очень сильного доллара! Теперь алюминий будет 20%, а сталь - 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не хорошие!" - написал Трамп в своем Twitter.

Такой стремительный обвал произошел вследствие ухудшения отношений между США и Турцией. Штаты ввели санкции и требуют турецкие власти освободить американского пастора, которого обвиняют в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого считают организатором неудавшегося переворота в Турции летом 2016 года.


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