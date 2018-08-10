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Минфин: Есть реальная угроза, что российский бензин вытеснит белорусский

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  • 10.08.2018, 18:38
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Фото: РИА Новости

Налоговый маневр РФ радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Беларуси.

Министерство финансов Беларуси будет инициировать обсуждение на государственном уровне возможности компенсации российской стороной выпадающих доходов белорусского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ, сообщает "Интерфакс".

Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко сообщил, что в 2019 году выпадающие доходы белорусского бюджета в связи с налоговым маневром в РФ составят порядка Br600 млн ($300 млн по текущему курсу – прим.) из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и планируемого снижения на четверть ставки акцизов на нефтепродукты (чтобы компенсировать нефтезаводам издержки из-за отсутствия повышения розничных цен – прим.).

Также, по его словам, одним из следствий реализации налогового маневра в России является "невозможность функционирования единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС". "В России выпадающие доходы компенсируются отрицательными акцизами, у нас нет таких источников", - констатировал замминистра.

Он также считает, что в результате налогового маневра российские нефтепродукты могут вытеснить белорусские на внутреннем рынке Беларуси. "Если у них (в РФ – прим.) производство нефтепродуктов будет субсидироваться, а у нас нет, то у нас будет более высокая цена на нефтепродукты, и тогда российские нефтепродукты будут вытеснять наши на внутреннем рынке", - пояснил Д.Кийко.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Беларусь импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Беларуси.

Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ранее Минфин Беларуси оценивал потери доходов белорусского бюджета в связи с полной отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в сумму более $2 млрд, или около 4% ВВП.

В числе ближайших "вызовов" для белорусского бюджета в Минфине считают завершение в 2019 году периода перечисления финансовых средств из России в рамках договоренностей в нефтегазовой сфере. В Беларуси эту схему называют "перетаможкой". В рамках договоренностей, достигнутых в апреле 2017 года, в белорусский бюджет из РФ поступают экспортные пошлины на нефть с объема 6 млн тонн в год. Этот объем представляет собой разницу между де-юре согласованным годовым объемом поставки нефти в Беларусь на уровне 24 млн тонн в 2018 и 2019 годах и фактическим импортом для переработки в объеме 18 млн тонн в год. В случае снижения в РФ экспортных пошлин на нефть поступления в белорусский бюджет от "перетаможки" снизятся.

В России завершается законодательное утверждение налогового маневра в нефтяной сфере. Экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает компенсационные механизмы в части акцизной политики.


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