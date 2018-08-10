Александр Турчинов: У Украины появилось новое мощное оружие 8 10.08.2018, 18:47

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Александр Турчинов

Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности Украины презентовал САУ «Богдана».

У украинской артиллерии – пополнение: презентована самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" под НАТОвский 155-мм снаряд. Эта модель крупнокалиберной самоходной артиллерии непривычна для украинцев – пушка установлена не на гусеничное, а на колесное шасси, пишет segodnya.ua.

Впрочем, западные партнеры, в том числе и страны-члены НАТО, активно используют колесное шасси для самоходной артиллерии. Яркие фото "Богданы" показал на своей странице в Facebook внештатный советник президента Юрий Бирюков.

САУ "Богдана"

Фото: facebook.com / yuri.biriukov

"Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая... странная. Но она – НАША. Она – 155-мм САУ "Богдана", – отметил Бирюков.

Он также раскрыл некоторые тактико-технические характеристики новой САУ. Так, управление, наведение и использование пушки может осуществляться как через пульт, так и с помощью механических приводов. В комментариях Бирюков добавил, что в "Богдане" также реализована возможность управлять орудием из кабины КрАЗа или дистанционно.

Кроме того, у орудия есть автомат заряжания на шесть выстрелов, а скорострельность составляет шесть выстрелов в минуту – что довольно высокий показатель для артиллерии такого типа.

"И не просто 6 выстрелов в минуту. Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом – свыше 40 километров. А активно-реактивным – свыше 50", – добавил Бирюков.

Фундаментальным отличием и прорывом Бирюков назвал то, что эта САУ – украинского производства от шасси до ствола. К слову, ранее стволы для крупнокалиберной артиллерии в Украине раньше не производились.

"Текст уже привычный. Про технологии, которых не было. Про станки, которых не было. Про документацию, которых не было. И которые создали за три года. И технологии, и станки, и персонал, и эксперименты, и неудачи, и победы, и... И вот она стоит, САУ нашего производства. Со стволом, нашего производства. С шасси, нашего производства", – отметил Бирюков.

Украина имеет новою мощное оружие. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, находясь на Житомирском полигоне ВСУ.