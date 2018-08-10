Сергей Гуренко: Максимальная зарплата в «Динамо» — в пределах €7 тысяч 3 10.08.2018, 19:02

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Сергей Гуренко

Леандро Паредес из «Зенита» получает €416 тысяч в месяц.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал о возможных поощрениях команды в случае выхода в групповой раунд Лиги Европы, а также назвал примерный размер бюджета клуба.

- В России широко обсуждается присвоение игрокам сборной званий заслуженных мастеров спорта. Вашей команде дадут их, если выйдете в группу Лиги Европы?

- Не тот уровень (смеется). Хотя исторически было так, что за границей премировали валютой, а у нас давали очередное звание. Да, звание почетно, но главное, чтобы болельщики признавали.

- "Динамо" получит премиальные за победу над "Зенитом"?

- Даже не обсуждали эту тему. Если руководители сочтут нужным, то сделают. Я даже не знаю, положена ли премия команде за проход дальше.

- То есть игроки не просили премиальные за 4:0?

- У нас так не принято. И ребятам я говорю, что их задача играть так, чтобы их заметили, они уехали и подписали хорошие контракты. Одни премиальные семью не обеспечат, поэтому пусть думают о футболе.

- Правда, что максимальная зарплата у вас в команде семь тысяч евро?

- Да. Максимальная в этих пределах.

- Какой в таком случае бюджет клуба?

- Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5–4 миллиона долларов, — сказал Гуренко в интервью "Спорт-экспрессу".

Напомним, cамым высокооплачиваемым футболистом в РФПЛ в 2018 году был признан полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес. Его зарплата составила €5 миллионов в год.